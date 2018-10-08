Пермь: новости дня
16:31 | 12.10.2018
В поселке Щучье Озеро началась установка окон в новой школе
Изначально для строительства школы в Щучьем Озере был взят типовой проект. Для привязки проекта к местности на площадке строительства проведены геологические, геодезические и экологические изыскания. Из-за геологических особенностей местности для возведения безопасного и качественного здания необходимо было усилить фундамент.
У здания будет новая система подачи питьевой воды, новая система пожаротушения, строится новая, современная котельная, оснащенная современным энергосберегающим оборудованием. Старая котельная уже не соответствовала современным техническим требованиям и не была рассчитана на увеличение площади школы.
Новый корпус школы сможет принять 220 учащихся. Сюда будут ходить не только ребята, живущие в поселке Щучье Озеро, но и дети из соседнего населенного пункта. По просьбам жителей поселения в проект включены помещения для дополнительного образования детей. Таким образом, проект новой школы получился уникальным, учитывающим особенности местности и пожелания жителей поселка Щучье Озеро.
Работы на объекте ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Планируемый срок сдачи объекта — IV квартал 2018 года. Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение краевому правительству включить школу в Щучьем Озере в перечень объектов первоочередного строительства. Школа в Щучьем Озере вошла в программу строительства школ в Пермском крае. Всего планируется построить 27 школ на 15 тыс. мест.
© «Вечерние Ведомости»
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