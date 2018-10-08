Пермскую «Травиату» исполнят в Люксембурге

15:42 | 12.10.2018

Одну из самых успешных постановок Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского - «Травиату» Джузеппе Верди, режиссера Роберта Уилсона и дирижера Теодора Курентзиса - покажут в Люксембурге. 12, 14 и 16 октября жители этой страны смогут увидеть оперу в Théâtres de la Ville. Главную партию в постановке исполнит Надежда Павлова.



Работа над постановкой сейчас в самом разгаре и, как считает сорежиссер спектакля Никола Панцер, мастерство пермяков придется очень кстати – ведь предстоит адаптация постановки к новым сценическим условиям. «Атмосфера здесь, конечно, очень отличается от того, что было в Перми, где мы работали в историческом здании. Здесь же театр находится в современном здании. Но не только в этом заключается особенность проекта. Мы работаем с пермской командой: пермским оркестром и солистами, это прекрасные исполнители и музыканты, но нам нужно объединить все это вместе: новую площадку, труппу и техническую группу со всей Европы», — рассказал он.



Все время, пока идет постановка, артист живет и меняется вместе с ней, отмечает солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова. «Я чувствую, что роль и я в этой роли изменились. Она, как говорится, отлежалась, появилась уверенность, в хорошем смысле слова. А когда появляется уверенность, тогда появляется свобода, и ты как музыкант можешь выразить гораздо больше», — прокомментировала она.



После завершения гастролей труппа, декорации и костюмы возвращаются в Пермь. Знаменитой «Травиатой» Пермский театр оперы и балета закроет этот сезон. Три представления будут даны в конце июня. Главную партию исполнит Надежда Павлова.



«Травиата» — копродукция трех крупных театров Европы: Пермского театра оперы и балета, австрийского Landestheater Linz, Théâtres de la Ville в Люксембурге и продюсерского центра из Дании Unlimited Performing Arts.



Премьера состоялась в городе Линц в начале 2016 года. Летом этого же года спектакль был воссоздан на пермской сцене. Спектакль был выдвинут на Национальную премию «Золотая Маска» в семи номинациях и получил три награды: за лучшую женскую роль, за работу дирижера и работу художника по свету в опере. Именно эта версия спектакля: с Теодором Курентзисом за пультом, Надеждой Павловой в главной роли, музыкантами и солистами Пермской оперы — отправилась в Люксембург.