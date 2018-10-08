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Пермь: новости дня


15:19 | 11.10.2018

Губернатор Прикамья провел первую онлайн-трансляцию в Instagram

Сегодня, 11 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников провел свой первый прямой эфир в социальной сети Instagram. Он ответил на вопросы СМИ и жителей Прикамья, которые были направлены в его адрес.

В общей сложности в течение часа к трансляции присоединилось более 5 тысяч уникальных пользователей социальной сети, единовременно онлайн за ней следило в среднем 900 человек.

Начиная онлайн-конференцию, губернатор признался, что для него это новый формат общения, и поблагодарил всех, кто нашел время присоединиться и задать свои вопросы. «В течение часа буду отвечать на поступившие вчера вопросы СМИ. И, конечно, не могу обойти вниманием вопросы подписчиков», - добавил Максим Решетников.

Вопрос, который интересовал СМИ и сразу нескольких подписчиков, – ход подготовки края к отопительному сезону. Губернатор отметил, что вопрос подготовки к зиме был еще летом поставлен на особый контроль перед коммунальным блоком правительства. Особое внимание уделялось готовности к отопительному периоду в муниципалитетах: следить за состоянием коммунальных сетей, не копить долги, так как подготовку к пуску тепла сильно осложняет задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

«Руководитель РСТ Антон Удальев во вторник совершил поездку по наиболее проблемным территориям, вопрос находится на контроле. В ближайшие дни будет добиваться поступления тепла во все дома», - обозначил глава региона.

Также глава региона ответил на вопросы по развитию территории бывшего завода им. Шпагина, в том числе о перспективах работников завода, вопросы по переезду Пермской художественной галереи, о строительстве новой сцены Пермского академического театра оперы и балета. Интересовались жители и судьбой пермского спорта, сроками строительства нового зоопарка и перспективами появления в Перми аквапарка и магазина «Икея». Одним из наиболее популярных вопросов стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.

Губернатору задали и несколько личных вопросов. В частности, о любимой музыке, секрете семейного счастья и перерыве в тренировках по бегу.

По итогам общения губернатор попросил дать обратную связь по такому формату общения и пообещал, что в следующий раз общение будет построено в режиме живого диалога. В комментариях жители региона позитивно оценили идею и попросили сделать онлайн-трансляции регулярными.

Запись прямого эфира губернатора в социальной сети доступна для просмотра в течение суток после его завершения – до 12.00 12.10.2018.

© «Вечерние Ведомости»

 


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