До конца года будет завершен монтаж каркаса новой детской поликлиники в Перми

17:22 | 10.10.2018

Сегодня, 10 октября, министерство строительства и архитектуры Пермского края совместно с Управлением капитального строительства проинспектировало ход работ на строительной площадке детской поликлиники в Кировском районе Перми (ул. Шишкина, 20).



Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу каркаса здания, обратной засыпке фундамента, устраиваются перегородки технического этажа и наружные инженерные сети. Уже полностью смонтирован технический этаж. «До конца октября мы планируем перекрыть первый этаж. К концу декабря закончим монтаж каркаса здания, — отметил генеральный директор Управления капитального строительства по Пермскому краю Дмитрий Левинский. — Для контроля ситуации мы каждый день выезжаем на площадку, еженедельно проводим совещания о ходе строительства поликлиники».



Проектная мощность здания поликлиники составит 350 посещений в смену. Сдать объект предполагается в конце I квартала 2019 года.



В Пермском крае начато масштабное строительство новых медучреждений. До 2020 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В частности, в этом году начато строительство 4 детских поликлиник в Кировском, Орджоникидзевском, Индустриальном и Свердловском районах города Перми.