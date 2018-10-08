Пермь: новости дня
15:19 | 10.10.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль и в дискуссионные клубы
13 октября в 12:00–21:00 — Всероссийский фестиваль науки NAUKA. Крупнейшее научно-популярное событие России понятным и доступным языком рассказывает обществу, чем занимаются ученые, популяризируя науку среди аудитории всех возрастов.
Программа:
Мастер-класс от CodoLogia. Ребят в возрасте от 4 до 16 лет обучат цифровой грамотности. Участники на практике смогут узнать все тонкости создания gif-анимации, а также азы программирования.
Выставка детских рисунков «Изобрести будущее». Авторы работ от 3 до 18 лет выразили свои идеи в виде рисунков.
Студенческая интеллектуальная игра Smart Cup Perm. Команды участников продемонстрируют свои умения в различных областях знаний в ходе интеллектуальных состязаний.
Лекция Дмитрия Треногина «Интеграция 3D-технологий в образовательный процесс». Специалист компании «Адитум 3D» расскажет о новейших современных технологиях 3D-сканирования и 3D-печати.
Лекция Олега Кивокурцева «Перспективы и актуальные направления развития рынка робототехники».
Лекция Александры Пушкарной «Медицина XXI века — есть прогресс?». Спикер расскажет о 3D-печати органов и тканей, нейрокомпьютерных интерфейсах и многом другом.
Центр науки библиотеки Горького: +7 (342) 236-28-01 (правое крыло, 2-й этаж).
14 октября в 11:00 состоится встреча дискуссионного клуба английского языка с Винсентом Эзинива. Тема: «Планирование семьи и проблема абортов». 16+
14 октября в 12:00 — дискуссионный клуб немецкого языка с Франком Ровальдом. Тема: «Железные дороги Германии и железнодорожный абонемент Interrail, который позволяет экономно путешествовать по 30 странам Европы». 16+
15 октября в 18:30 — дискуссионный клуб итальянского языка с Серджио Урусовым. Серджио — EVS-волонтер, он приехал в наш город на год для участия в программе общества «Мемориал» помощи пожилым одиноким людям. Он итальянец по рождению, наполовину русский по происхождению, изучает политические науки в Брюсселе.
Тема: обсуждение газетных статей и урок по учебному пособию «Итальянский язык. Новый самоучитель». Уровень участников А1 и выше. 16+
Зал совещаний, 2-й этаж, левое крыло. +7 (342) 238-35-37, Кряжева Светлана Владимировна.
Также весь октябрь в читальном зале отдела редких книг работает выставка «Меценаты Перми». На выставке представлены книги по истории меценатства Пермского края, рукописный список с родословной Строгановых — одних из самых первых меценатов в России. Книга с записью о дарении от имени Христофора Акимовича Лазарева (1789–1871), основателя Чермозской общественной библиотеки, и другие издания. Ознакомившись с материалом выставки, можно узнать, как меценаты Пермской губернии поддерживали деятелей культуры и искусства, заботились о том, чтобы культурные ценности были доступны широким слоям общества. Читателям откроются стороны деятельности меценатов прошлого, способствующей учреждению новых школ и училищ, строительству Пермского университета, выделению субсидий на стипендии студентам и на открытие публичных библиотек.
© «Вечерние Ведомости»
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