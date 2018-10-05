В Перми на экотропе «Липовая гора» высажены молодые деревца

17:11 | 9.10.2018

Для сохранения заповедного липового леса было посажено 15 лип рядом с входом на экологическую тропу.



Организатором акции стала фабрика «Сириал Партнерс Рус», филиал в Перми. Высадка деревьев проводится уже второй год при поддержке партнера фабрики — регионального отделения Центра экологической политики и культуры и МКУ «Пермское городское лесничество».



— Такие мероприятия — вклад в будущее этой территории. Можно будет приходить через 10–20 лет и любоваться, как выросли деревья, — отметил Максим Куликов, начальник отдела лесов и особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации Перми.



— Нам предоставлена прекрасная возможность продолжить оказывать шефскую помощь экологической тропе «Липовая гора», поучаствовать в сохранении природного наследия нашего города, зарядиться энергией леса. Такие акции являются хорошей возможностью для развития социальной ответственности как сотрудников фабрики, так и членов их семей, — отметила Оксана Гаркушенко, директор филиала.



В начале мероприятия для сотрудников фабрики был проведен мастер-класс по посадке деревьев.



— Глубина ямы зависит от корневой системы дерева. В готовую лунку дерево сажается по шейку корня. Дальше нужно плотно утоптать место, саженец обвязать с тремя колышками, которые вбиваются рядом. После этого вылить в лунку ведро воды, — рассказал мастер леса Мотовилихинского участкового лесничества Сергей Муньков.