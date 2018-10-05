Пермская молодежь включилась в продвижение туристического потенциала региона

16:58 | 9.10.2018

Маршрут «Хохловка — линза времени» стал финалистом регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший этнографический маршрут», сообщили в туристском информационном центре «Пермь Великая».



В финале конкурса было представлено 189 проектов из 52 регионов страны. Всего в этом году для участия в региональном конкурсе было заявлено 370 проектов из 52 регионов страны.



Маршрут «Хохловка — линза времени» — совместный проект турфирмы «Белый камень», Пермского кампуса Высшей школы экономики и архитектурно-этнографического музея «Хохловка». По словам организаторов, проект создан для популяризации историко-культурного наследия Прикамья.



«Особенность проекта заключается в том, что в нем задействовано много молодых людей. Так, увлекательные интерактивные, игровые программы проводят студенты-историки НИУ ВШЭ — Пермь. Программы организуются круглый год и включают в себя зимние, весенние, летние, осенние забавы в Хохловке, — рассказывают авторы маршрута. — Программы насыщены множеством ярких моментов — в народных играх используют старинный реквизит (малечины, рушники, соломенных кукол), участников ждут встречи с персонажами хохловских историй (соленосом, хозяюшкой, охотником, парнями и девками), мастер-классы (например, по игре на плоских колоколах и медовой свечке)».



При этом туристические программы универсальны, подходят для туристов всех возрастов. В них с удовольствием участвуют дети, взрослые, люди старшего поколения и, конечно, молодежь. Программы «Хохловка — линза времени» уже стали визитной карточкой Пермского края для гостей из Оксфорда, Израиля, Германии, Голландии, Америки, Китая и других стран.