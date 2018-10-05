В Перми отремонтирована дорога на Новые Ляды

16:49 | 9.10.2018

На автомобильной дороге на пос. Новые Ляды отремонтированы почти 4 км дорожной одежды в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».



Заказчиком работ по ремонту региональной автомобильной дороги общего пользования на Новые Ляды, участок км 0+790 — км 4+700 в Мотовилихинском районе г. Перми выступило краевое Управление автомобильных дорог. Стоимость работ — более 35 млн руб.



Подрядчик, ООО СК «СТАР», в ходе ремонта выполнил следующие работы:

- выравнивающее фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия глубиной до 5 см,

- ликвидация ямочности и других неровностей методом устройства выравнивающего слоя,

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части с учетом съездов и заездных карманов,

- укрепление обочин асфальтогранулятом шириной до 1,5 м, толщиной до 10 см, с планировкой, уплотнением и обеспечением нормативного поперечного уклона на всем протяжении ремонта,

- нанесение дорожной разметки.



Отборы проб на объекте провела лаборатория краевого Управления автодорог, все показатели соответствуют нормативным.



Стоит отметить, что данный объект граничит с объектом капитального ремонта в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», работы по которому начаты в прошлом году и будут завершены в нынешнем. Таким образом, вся региональная дорога от Восточного обхода до въезда в пос. Новые Ляды будет соответствовать необходимым современным нормативным показателям.