Новая лесопожарная техника позволит расширить сеть пожарно-химических станций в Прикамье

11:43 | 9.10.2018

Пермский лесопожарный центр и лесхозы получили новую лесопожарную технику — 3 пожарные автоцистерны среднего класса, 4 грузовых автомобиля с бортовой платформой и легкие колесные трактора.



Отметим, ранее в лесничества поступило 29 автомобилей повышенной проходимости. Такого значительного пополнения парка транспорта для работников лесного хозяйства не было с 2014 года. Поставка техники осуществляется за счет средств краевого бюджета.



Благодаря поступлению новой лесопожарной техники будет создано дополнительно две пожарно-химические станции на базе Кудымкарского и Чусовского лесхозов, проведено обновление лесопатрульной техники.



«Наш лесхоз получил УАЗ «Комби» и технику для пожарно-технической станции (пожарную автоцистерну, укомплектованную всем необходимым, грузо-пассажирский автомобиль и погрузочно-уборочную машину с плугом). Для нас как вновь открытого учреждения это, бесспорно, очень хорошо, еще с такой комплектацией. Наличие собственной техники и оборудования позволит выполнить работы в установленные сроки, оперативно и качественно, без привлечения сторонней техники, собственными силами, без дополнительных затрат», — прокомментировал директор Кудымкарского лесхоза Александр Иванов.



Напомним, губернатором Пермского края Максимом Решетниковым было принято решение о ежегодном обновлении старых автомобилей лесных инспекторов, а также пополнении парка техники для лесопожарных и лесохозяйственных целей. Общий объем финансовых средств краевого бюджета, направленных на эти цели в 2018 году, составил 74,5 млн руб.