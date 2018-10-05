В среду глава Перми Дмитрий Самойлов проведет прямую линию по вопросам отопления

19:03 | 8.10.2018

10 октября с 11:00 до 12:00 в call-центре города состоится прямая линия по вопросам начала отопительного сезона в Перми.



По данным департамента ЖКХ администрации Перми, в целом по городу отопление запущено на 99,8%. Тем не менее, это не повод расслабляться, остается ряд домов, где из-за аварийных ситуаций все еще нет отопления. Именно по ним сейчас прицельно и будет вестись работа. Для того, чтобы отработать поадресный список и запустить тепло в оставшихся домах, проводится прямая линия.



Звонки принимаются по телефону 2-059-059.