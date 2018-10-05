Пермяков просят помочь в сборе средств реабилитации

17:10 | 8.10.2018

В Пермском крае, как и по всей России, традиционно проходит месячник пожилого человека — это время особой заботы о пожилых людях. С 1 по 30 октября в городах и районах нашего региона проводятся культурные и социальные акции, адресованные пожилым людям.



Важной частью месячника всегда становятся праздничные мероприятия, встречи с заслуженными пожилыми людьми, поздравления юбиляров-долгожителей, благотворительные марафоны и ярмарки. Доброй традицией стало проведение в октябре занятий по финансовой и компьютерной грамотности для ветеранов. В приоритете у органов социальной защиты создание комфортных и безопасных условий для организации быта людей в возрасте.



Так, ко Дню пожилого человека в Прикамье открылся пункт проката технических средств реабилитации. Напомним, ранее в регионе была организована работа центров проката технических средств реабилитации для детей-инвалидов. Они находятся в Юсьве, Березниках, Чайковском и Перми.



В октябре стали выдавать средства реабилитации и для взрослых. Сейчас в Прикамье работает три таких пункта — один, новый, в Березниках и два в Перми.



Полный перечень средств реабилитации, которые можно взять в аренду, представлен на сайтах Краевого центра реабилитации и Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.



Галина Кочнева, исполняющий обязанности директора ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»: «Услуга проката средств реабилитации предоставляется нами не первый год. Спрос на такой инвентарь есть постоянно. И, к сожалению, иногда получается так, что нам просто не хватает того, что есть в нашем пункте проката. Мы обращаемся к жителям края: если у вас есть костыли, трости, инвалидные кресла или какие-то другие средства для реабилитации, мы готовы их принять в наш пункт проката».



Сбор средств реабилитации проводится по адресу: Пермь, ул. Екатерининская, 98, Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, тел. 212-28-86.



Сохранение жизни и здоровья жителей края является приоритетом и другой службы — телефона скорой социальной помощи.



Цель работы — оказание экстренной социально-психологической помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На телефон горячей линии 8-800-100-83-05 могут обратиться семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды, любые граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и не способные самостоятельно определить решение своих проблем.



Операторы сall-центра обеспечат организацию оказания экстренной оперативной и своевременной социальной помощи в любой точке Пермского края.