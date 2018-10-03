В Перми появятся два новых памятника и семь улиц

17:37 | 5.10.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание Общественного совета по топонимике, на котором были рассмотрены эскизные проекты и места установки памятников Федору Достоевскому и Павлу Преображенскому. Также обсуждались вопросы наименования новых улиц в микрорайоне Красные казармы Свердловского района города.



Членами совета была поддержана установка бронзового памятника русскому писателю, мыслителю, философу и публицисту Федору Достоевскому в саду Декабристов. С такой инициативой в Общественный совет обратилось Пермское отделение Российского общества Достоевского. По словам председателя этой организации Олега Сыромятникова, установка памятника именно в этом месте обусловлена несколькими факторами – оно непосредственно связано с личностью писателя; сад примыкает к улице, носящей имя писателя, что в единстве с памятником создает законченное историко-культурное пространство; кроме того, это место расположено на линии экскурсионных маршрутов. Вопросы у членов совета вызвала высота памятника и его постамента. В связи с чем итоговый эскиз памятника будет рассмотрен на следующем заседании. Установка объекта планируется за счет привлеченных средств обществом Достоевского к 200-летию со дня рождения писателя в 2021 году.



Также члены совета единогласно поддержали установку бронзового памятника ученому-геологу, профессору Пермского университета, первооткрывателю пермской нефти и Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей Павлу Преображенскому. Расположить его планируется с правой стороны фасада офиса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по улице Ленина, 62. Идея увековечить память выдающейся личности принадлежит коллективу и студентам Пермского государственного национального исследовательского университета. Памятник решен в виде скульптурной фигуры, установленной на постамент, «врезанный» в склон газона и облицованный с трех открытых сторон природным необработанным камнем. Установка и содержание объекта предполагается за счет средств нефтяной компании.



В ходе заседания член Союза архитекторов России и Общественного совета по топонимике Геннадий Игошин предложил сопровождать вновь возводимые объекты монументального искусства архитектурной подсветкой, которая позволяет подчеркивать образные решения памятников в темное время суток. Такая инициатива была поддержана главой города.



Отдельным блоком на заседании совета обсудили наименование семи новых улиц в застраиваемом микрорайоне Красные казармы. Так, была поддержана идея пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» назвать одну из улиц именем талантливого инженера петровского времени, основателя Егошихинского медеплавильного завода Вильгельма де Геннина.



Компания-застройщик этого микрорайона «Сатурн-Р» выступила с целым рядом предложений. Новые здания здесь будут располагаться на улицах династии Любимовых, Карла Модераха, Василия Татищева, династии Смышляевых, Александра Турчевича и Николая Воронцова. Такое решение было поддержано членами совета.



Отметим, что по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова ранее был сформирован и утвержден перечень значимых имен и событий с целью их увековечения на территории города. Именно они могут быть использованы для наименования тех или иных вновь создаваемых улиц, парков, скверов и других значимых мест к 300-летию Перми. Все перечисленные имена входят в указанный перечень.



- Системная работа Общественного совета по топонимике приводит к тем результатам, которые мы сегодня видим. В преддверии 300-летия города застройщик выступает с инициативой назвать улицы нового микрорайона в честь исторических личностей, связанных с нашим городом, имена которых, к великому сожалению, до сих пор не были увековечены. Первый шаг сделан, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.



В дальнейшем планируется продолжить работу с крупными застройщиками города, чтобы следовать той логике в наименовании улиц, которая сегодня начинает складываться.