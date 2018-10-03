Пермь: новости дня
16:12 | 5.10.2018
В Перми завершается ремонт 15 скверов
Благоустройство мест отдыха в разных районах Перми является важной задачей городских властей. Скверы и парки становятся более удобными для горожан всех возрастов: в них появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, обновляются пешеходные дорожки, скамьи, урны.
Сейчас завершается ремонт объектов не только в центре города, но и в других районах. В сквере Желаний, который находится на пересечении улиц Полины Осипенко и Сибирской, идет ремонт пешеходных дорожек и спортивной площадки, а также обустройство детской площадки. Здесь будут восстановлены газоны, установлены скамейки, урны. В сквере у ДК им. А.С. Пушкина в Орджоникидзевском районе будут отремонтированы пешеходные дорожки, обустроены детская и спортивная площадки. Также завершаются работы на бульварной части по улице Ласьвинской в Кировском районе. Здесь был запланирован ремонт с полной заменой тротуарной плитки, бордюрного камня, восстановлением газонной части и посадкой новой живой изгороди. В настоящее время установлены новые урны и скамейки, продолжается установка ограждения.
— В прошлом году было отремонтировано около 8 объектов: Театральный сад, сквер им. Решетникова, сквер купцов Грибушиных, бульвар по улице Маяковского и другие. На этот год запланирован ремонт 15 объектов, на большинстве объектов уже выполнен ремонт — это сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, сквере по улице Худанина, сквер «Аллея Памяти» по улице Екатерининской и сквер по улице Мира в поселке Новые Ляды. Сейчас ведется благоустройство сквера у «Дома чекистов», сада им. Свердлова, сквера им. Мичурина. В таких темпах мы планируем продолжать работать и дальше, — отмечает Илюса Збруева, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми.
В городе проводятся и озеленительные кампании. Каждый год высаживается от 7 до 10 тысяч саженцев деревьев и кустарников на объектах внешнего благоустройства в скверах, парках и вдоль улично-дорожной сети. Так, в 2018 году общее количество посаженных деревьев и кустарников превысит 9 тысяч.
Татьяна Бойко, заведующая кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ, кандидат биологических наук, отмечает важность мероприятий по озеленению города:
— Посадка деревьев и кустарников в скверах садах и парках города необходима. Влияние выбросов автотранспорта, антропогенный фактор снижают срок жизни растений. Поэтому необходимо убирать старые аварийные деревья, которые могут угрожать безопасности жителей города, а взамен высаживать новые молодые деревья.
Напомним, что на этой неделе состоялся технический запуск фонтана в сквере им. Розалии Землячки в Мотовилихе. Здесь завершаются работы по устройству тротуаров, обустроена детская площадка, проведены работы по прокладке коммуникаций. До официального открытия сквера, которое состоится 4 ноября, подрядной организации необходимо обустроить ограждения и закончить работы по озеленению сквера.
В Мотовилихинском районе завершается ремонт Райского сада — подрядчик заменил плиточное покрытие, завершаются работы по обновлению ротонды и покраске металлических ограждений и забора. Окончанием ремонта Райского сада станет обустройство перильного ограждения для маломобильных групп населения по центру при входе в сад, установка скамей и урн, обустройство газона. Ремонт на этом объекте планируется завершить 20 октября.
© «Вечерние Ведомости»
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