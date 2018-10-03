Сборная Пермского края победила в спартакиаде студенческих отрядов ПФО

21:52 | 4.10.2018

Пермский аграрно-технологический университет совместно с региональным отделением молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» организовал школу руководителей штабов образовательных организаций и спартакиаду студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В Пермский край приехали 250 участников из 10 регионов округа.



В общекомандном зачете спартакиады победу одержали студенческие отряды Пермского края, второе место у команды из Республики Чувашии, третье заняли студенты из Самарской области. По итогам спартакиады будет сформирована команда Приволжского федерального округа, которая отправится на всероссийскую спартакиаду в г. Ростов с 12 по 14 октября 2018 года.



В рамках школы руководителей штабов образовательных организаций ее участники посетили мастер-классы по развитию лидерских качеств, личности каждого бойца и прослушали лекции об истории и традициях студенческих отрядов. Тренеры поделились секретами успешного публичного выступления, управления командой, а также провели мастер-класс «Красное-черное», направленный на развитие в себе умения договариваться.



Как рассказал боец СПО «ЧуГУнОк» (Республика Чувашия) Алексей Семенов, от участия в мероприятии окружного масштаба осталось очень много эмоций. «Нас поселили на базе лагеря «Сосновый бор». С первого дня нам не давали скучать наши зажигательные кураторы, захватывающие лекции и тренинги. Мы ни секунды не сидели на месте, хотелось провести как можно больше времени с новыми знакомыми в этой невероятно уютной атмосфере окружной школы. Во время спартакиады было здорово чувствовать себя частью команды, во время финальных игр мы даже забыли, что все из разных регионов, почувствовали себя частью единого целого, искренне болели за каждую команду», — поделился впечатлениями мальчик.



Неслучайно во время проведения окружной школы руководителей штабов образовательных организаций были проведены спортивные состязания. В ходе них бойцы могли прочувствовать эффект от командообразующей работы внутри каждой делегации.



Студенты соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе (3х3), армспорте, перетягивании каната, а также сдавали нормы на выполнение ВФСК «Готов к труду и обороне».