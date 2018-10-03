С понедельника в Перми появится новый автобусный маршрут

20:24 | 4.10.2018

С 8 октября для повышения качества обслуживания жителей будет запущен новый автобусный маршрут: № 12т «Микрорайон Ива — улица Грачева».



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, маршрут № 12т будет следовать из микрорайона Ива по улицам Уинской, Макаренко, бульвару Гагарина, Крупской, КИМ, Грачева, а в обратном направлении по улицам Анри Барбюса, КИМ, Крупской, бульвару Гагарина, Макаренко, Уинской. Остановки будут разрешены в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту следования.



На маршруте будет работать два автобуса малой вместимости в будние дни и один — в выходные дни. Курсировать они будут с интервалами в 25 минут в часы пик. Стоимость проезда составит 20 рублей.



В настоящее время МКУ «Гортранс» разрабатывает расписание. Подробнее с расписанием можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru.