Ветераны Перми побывали с экскурсией в нытвенском Музее ложки

19:58 | 4.10.2018

Члены Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района г. Перми постоянно открывают для себя Пермский край с его удивительной природой и богатой историей. В этот раз представители старшего поколения отправились на познавательную экскурсию в нытвенский Музей ложки.



Группа из 45 человек разместилась в комфортабельном автобусе. Настроение у путешественников было праздничным. Еще бы, ведь впереди — интереснейшая экскурсия в один из самых знаменитых музеев, который является единственным не только на Урале, но и во всем мире!



Музей ложки вырос из экспозиции «История ложки» Нытвенского историко-краеведческого музея, основанного в 1958 году. Создателем музея был школьный учитель Павел Сонин. Вместе с единомышленниками и учениками этот увлеченный человек собирал по всей округе старинные предметы быта, одежду, старинные монеты… В наши дни в музее насчитывается около 15 тысяч экспонатов. Безусловно, наибольший интерес у посетителей вызывают ложки. Каких только здесь нет! В коллекциях музея их насчитывается уже более 1700 штук.



Кстати, экскурсию в Нытве посетил знаменитый мотовилихинский коллектив «Рио-Рита», который входит в клуб «Танцуем красиво». Танцоры порадовали участников поездки мастер-классом и творческими выступлениями.



Экскурсия в Нытву состоялась в рамках проведения Месячника пожилых людей и реализации федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта: содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.