Пермь: новости дня
20:09 | 3.10.2018
На Петербургском газовом форуме представлены уникальные разработки пермских предприятий
На стенде Пермского края свои разработки презентовали как предприятия, уже имеющие опыт сотрудничества с ПАО «Газпром», так и те, которые представили компании свою продукцию впервые.
В частности, на стенде представлена уникальная технология пермского НПО «Искра»: трубы покрывают несколькими слоями композитного материала. Это позволяет повысить прочность трубы, продлить срок ее службы и повысить безопасность — оболочка при разрушении трубы способна какое-то время держать давление внутри трубы. Новая технология готова к тестированию на действующем газовом трубопроводе.
На стенде также представлены сканер-дефектоскоп компании «ИнтроСкан Технолоджи», который проводит оценку технического состояния трубы. По словам начальника отдела инновационного развития компании Дмитрия Макарычева, с момента презентации робота на выставке в Перми устройство научилось контролировать сварные соединения в индикаторном режиме и определять относительную глубину трещиноподобных дефектов. Была увеличена дальность контроля с 1 до 2 тысяч метров и увеличена чувствительность акустической системы — с 15 до 10 % от толщины стенки. В ближайшем будущем компания совместно с ПАО «Газпром» приступит к разработке робота, предназначенного для мониторинга участков от 5 до 10 км.
Также на стенде Пермского края представлена базовая станция LoraWan AO «ЭР-Телеком Холдинг» и комплексный продукт по цифровому мониторингу трубопровода на базе отечественной интеграционной платформы AVIST разработки ГК «ITPS».
Не забыли пермские промышленники и про безопасность работников промышленных предприятий. Сервисная компания «ЭрисКИП» представила на газовом форуме новейшее оборудование, обеспечивающее безопасность на производстве и охрану труда. «Мы производим портативные газоанализаторы для контроля загазованности воздуха, приборы для обнаружения пламени и схемы пожаротушения. Сейчас разрабатываем системы автоматизации данных процессов, — отметил исполнительный директор компании Дмитрий Юрков. — На сегодня обеспечение безопасности персонала на предприятиях — это одна из приоритетных задач. В данном оборудовании учтены те необходимые параметры, которые требуются конкретно для «Газпрома».
На стенде Пермского края представлен проект «цифровой трубы», созданный совместно несколькими предприятиями: ООО «НПП «СтэлсПромМаш», ООО «ЭРИС», ООО «ЗНГА «Анодъ», ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи», ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ». Платформа представляет собой единый интерфейс для мониторинга и оперативного управления событиями. Технология контролирует десятки тысяч показателей и предоставляет инженерам-технологам только те события, которые могут оказать критическое влияние на ключевые производственные процессы.
Еще одна уникальная разработка пермских предприятий — многофункциональная транспортная платформа для диагностики труб. Ее на форуме представила компания «Пермеврогаз». По словам директора предприятия Евгения Ремпеля, устройство имеет возможность более свободно перемещаться, детально изучать повреждения и анализировать общее состояние трубы. Сейчас все данные записываются в памяти устройства и могут сопоставляться с новой информацией по любому из проверенных ранее участков. При этом разработчики рассматривают варианты онлайн-передачи информации с робота на компьютер техника.
По итогам обхода губернатор предложил протестировать робота на одном из участков трубопровода «Газпром трансгаз Чайковский». Руководитель компании идею поддержал. «Нам это интересно. Радует, что здесь представлен нестандартный подход: робот умеет подстраиваться под конфигурацию трубы, самостоятельно подзаряжаться и имеет достаточный запас хода», — оценил разработку Сергей Сусликов.
Напомним, в состав делегации из Пермского края вошли 20 предприятий, среди которых ПАО «НПО «Искра», АО «Электротяжмашпривод», завод «Урал», ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи», ООО «Эрис», ООО «ЧЗВТ», АО «Новые фитинговые технологии», ГК «ITPS», ЗАО «Предприятие B-1336», АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Сорбент» и другие. Все предприятия являются участниками «дорожной карты» ПАО «Газпром».
© «Вечерние Ведомости»
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