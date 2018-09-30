В Перми завершается ремонт ротонды в Райском саду

18:59 | 3.10.2018

В Перми продолжается благоустройство Райского сада. В ближайшее время здесь будет полностью уложена брусчатка и гранитная плитка на основной лестнице. Ведется замена пола ротонды.



Текущий ремонт сада им. Свердлова («Райского сада») начался в августе. Работы проводит подрядная организация ООО «Строительство Логистика Технологии».



В августе подрядчик демонтировал разрушенное плиточное покрытие и приступил к укладке брусчатки. Как сообщили в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», осталось уложить небольшой участок вдоль канала.



Также завершается ремонт основной лестницы, ведущей от улицы Братьев Каменских в сад, здесь укладывают новое покрытие – гранитную плитку.



В рамках текущего ремонта проводят обновление ротонды. Уже восстановлены колонны, завершается ремонт подходов (лестниц) к ротонде. Сейчас подрядная организация выполняет замену пола.



Также в сквере завершены работы по замене водопропускных лотков, почти окончена покраска металлического ограждения и забора.



Окончанием ремонта Райского сада станет обустройство перильного ограждения для маломобильных групп населения по центру при входе в сад, установка скамей и урн, обустройство газона.



Ремонт на этом объекте планируется завершить 20 октября.