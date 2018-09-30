Капитальный ремонт участка федеральной трассы в Пермском крае идет с опережением графика

18:16 | 3.10.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ремонт 10-километрового участка трассы А-153 Нытва — Кудымкар.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил важность объекта в транспортной инфраструктуре региона. «В таком объеме работы на автодороге Нытва — Кудымкар ранее не проводились. На этом участке интенсивное движение, и этот транспортный коридор будет активно развиваться в будущем», — подчеркнул Максим Решетников.



Начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Сергей Царьков сообщил, что капитальный ремонт отрезка дороги (Нытва — Кудымкар) ведется с опережением графика. Сейчас выполнено 75 % от общего объема работ. Подрядчик уже приступил к укреплению обочин и планировке откосов земляного полотна. «Выполнены работы по очистке полосы отвода, устройству дорожной одежды, приведено в нормативное состояние земляное полотно, частично нанесена дорожная разметка. Подрядчик обязуется ввести этот участок в эксплуатацию уже в этом году», — добавил руководитель дорожного ведомства.



В ходе капитального ремонта были применены инновационные технологии. При восстановлении основания дорожной одежды специалисты использовали технологию холодного ресайклинга. Вторичное использование старого покрытия с минимальным добавлением нового инертного и вяжущего материала позволяет получить прочный конструктивный слой, усиливающий несущую способность всей дороги.



В целях обеспечения безопасности движения федеральные дорожники установят более 4 км металлического барьерного ограждения и дорожные знаки, нанесут разметку. Также для обеспечения комфорта местных жителей в населенных пунктах Шерья, Залог и Опалиха обустроят шесть остановочных комплексов, оснащенных искусственным электроосвещением. Кроме этого, на ремонтируемом участке трассы А-153 сейчас ведутся работы по устранению «белых пятен» в приеме сигнала сотовой связи.



Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. В 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники — Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах Полазна — Чусовой и Частые — Бабка. Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд рублей. Кроме того, проект бюджета Пермского края предполагает, что расходы дорожного фонда в 2019 году составят 12,4 млрд рублей.