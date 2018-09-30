Пермский фанерный комбинат увеличит производительность и освоит новые рынки

17:21 | 2.10.2018

Сегодня, 2 октября, в рамках рабочей поездки в Нытвенский район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил предприятие ООО «СВЕЗА Уральский». Компания занимается лесопереработкой и поставляет более 60 % продукции на экспорт.



По словам губернатора, компания является положительным примером того, как могут развиваться предприятия, повышающие производительность труда. Задача, которую ставит перед собой руководство предприятия, — увеличение производительности труда и сохранение всего коллектива.



«Сейчас конъюнктура для экспорта благоприятная, и хорошо, что эти возможности предприятие трансформирует в новые инвестиции в свое же производство, — прокомментировал планы компании губернатор. — Комбинат является точкой экономического развития поселка Уральский, поэтому для нас важно оказать поддержку предприятию для его успешной работы и роста. Главное, что от нас просили и жители, и представители предприятия, — это дорога Нытва — Сукманы — Уральский — Новоильинский. Проект уже близится к завершению. Дорога обойдется нам в четверть миллиарда рублей, и, надеюсь, она долго прослужит на благо людей и на благо производства».



По словам директора филиала ООО «СВЕЗА Уральский» Дениса Мальцева, сейчас предприятием разрабатывается концепция комплексной переработки леса, в ближайшее время проект будет представлен в региональный минпромторг на подтверждение. «Согласно концепции, компания СВЕЗА планирует вложить порядка 3 млрд рублей в экономику края. У Пермского края мы планируем взять в аренду лесные участки для организации собственной лесозаготовки. Мы говорим о 300 тысячах кубометров на территории региона», — отметил топ-менеджер.



Также Денис Мальцев пояснил, что в результате реализации инвестиционного проекта фанерный комбинат сможет увеличить производство с 200 до 280 тысяч кубометров фанеры в год и освоить новые рынки сбыта.



Во время визита на предприятие губернатор Пермского края пообщался с трудовым коллективом комбината. В режиме диалога Максим Решетников дал разъяснения о планах газификации территорий края и масштабной программы по благоустройству, которая реализуется в регионе.



Фанерный комбинат является градообразующим предприятием. Вокруг него и при поддержке властей активно развивается социальная инфраструктура.



Так, в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры» здесь завершается косметический ремонт Дворца культуры и спорта. Большой зал ДК вмещает 600 человек, и мероприятия, проводимые здесь, пользуются большой популярностью у жителей, рассказали представители дома культуры и спорта.



Глава региона отметил, что для более эффективного преобразования культурного пространства важно разрабатывать программу сразу на несколько лет вперед. Это позволит сразу предусмотреть все необходимые работы и заявиться на участие сразу по нескольким региональным программам поддержки.



Для младшего поколения жителей здесь тоже стремятся создать комфортные условия для отдыха. В этом году с помощью механизма инициативного бюджетирования здесь была установлена новая детская площадка «Огонёк».



Также во время рабочей поездки в поселок Уральский губернатор осмотрел местную поликлинику. Здесь ведется активная работа по привлечению специалистов.



Отметим, фанерный комбинат «СВЕЗА Уральский» входит в состав группы «СВЕЗА», мирового лидера в производстве березовой фанеры. Сейчас на региональной площадке производится порядка 220 тыс. куб. м ДСП и около 200 тыс. куб. м фанеры в год.