Фестиваль скандинавской ходьбы в Перми соберет полторы тысячи человек

18:49 | 1.10.2018

13 октября в Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». Мероприятие состоится на стадионе «Локомотив».



Ожидается, что в спортивной акции примут участие около 1,5 тысячи человек. Пенсионеры и дети до 14 лет могут пройти дистанцию бесплатно. Участники могут преодолеть дистанцию 3 км или 6 км. Регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы уже началась на сайте умный-спорт.рф.



По словам организатора мероприятия Дарьи Ивановой, идея создания «Большой пермской прогулки» появилась после проведения Пермского международного марафона.



В стартовый пакет участника, говорит Дарья Иванова, кроме номера с электронным чипом, войдут сюрпризы и подарки. Так, все получат высокотехнологичные шапочки от RedFox – ведущего российского outdoor-бренда, ставшего партнером фестиваля. На финише все будут удостоены необычной медали. После забега для участников пройдет «Посикунчик-пати», где каждый спортсмен сможет подкрепиться столь любимыми с детства маленькими пирожками с горячим чаем.