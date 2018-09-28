В Прикамье изменится расписание движения пригородного поезда

15:27 | 1.10.2018

С 5 октября изменяется расписание движения пригородного поезда № 6168 сообщением Парк Калийная – Чусовская.



В связи с проведением ремонтных работ изменяется расписание движения пригородного поезда № 6168 сообщением Парк Калийная – Чусовская отправлением со станции Парк Калийная, начиная с 05 октября 2018 г. до ввода в действие нового графика движения (указано местное время): на участке Парк Калийная – о.п. 174км следует по действующему расписанию, далее: Яйва 06.22-06.23 (-1), Всеволодо-Вильва 06.39-06.40 (-2), о.п. 148км 06.47-06.48 (-2), Копи 07.00-07.01 (-2), о.п. Расик 07.16-07.17 (-2), о.п. 116км 07.25-07.26 (-2), Кизел 07.31-07.32 (-2), Обогатитель 07.40-07.41 (-1), Няр 07.48-07.49, далее по действующему расписанию.