Пожилые люди смогут посетить исторический парк «Россия — моя история» бесплатно

13:17 | 1.10.2018

В течение недели с 2 по 7 октября в Историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека. Люди старшего возраста в эти дни при предъявлении пенсионного удостоверения смогут посетить экспозиции бесплатно.



Помимо этого, исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» предлагает всей семьей отметить самый теплый праздник золотой осени, праздник мудрости, терпения и доброты — День пожилого человека. Специально для людей «серебряного возраста» и их близких всю неделю будут проходить мероприятия программы «Круг поколений». Вход на них для пожилых людей и детей до 18 лет — свободный.



Программа парка предусматривает ежедневные мероприятия для людей пожилого возраста. Подробную информацию можно получить по телефону 207-73-43, на официальном сайте парка myhistorypark.ru и в группе в социальных сетях vk.com/myhistoryperm.



Напомним, исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» открылся в Перми в 2017 году. Парк разместился в двух исторических зданиях Речного и железнодорожного вокзалов. Всего экспозиция состоит из 42 тем. В каждой из них присутствует пермский региональный контент.



В здании железнодорожного вокзала Пермь I представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей, а на Речном вокзале — блоки, посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени.