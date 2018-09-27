Пермь: новости дня
15:58 | 28.09.2018
Министр строительства РФ положительно оценил работу властей Прикамья по организации капремонта домов
По его словам, созданная система капитальных ремонтов домов — самый масштабный проект модернизации жилого фонда в истории страны. За пять лет в целом по Российской Федерации были проведены капитальные ремонты 135 тысяч жилых домов, свои условия смогли улучшить 17 миллионов человек.
Как отметил федеральный министр Владимир Якушев, эффективность реализации программы капитального ремонта зависит от слаженности работы региональных и муниципальных властей. «Была проделана очень большая идеологическая работа, нужно было убедить наших граждан в необходимости платежа на капитальный ремонт. И нам это удалось, люди откликнулись. Успех программы во многом зависит от работы «на земле». Там, где эффективно организовано взаимодействие между региональными властями и муниципалитетами, там есть успех. Пермский край сегодня звучал в качестве примера. Регион сделал огромный рывок вперед. Программа в Пермском крае реализуется на совершенно новом качественном уровне», — резюмировал министр и поблагодарил губернатора за организацию съезда на высоком уровне.
В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что V съезд региональных операторов капитального ремонта стал площадкой для серьезного диалога между регионами и федеральным центром. «Министерство строительства глубоко понимает происходящее в регионах, знает, что происходит. Хочу поблагодарить за то, что вы не прячете голову в песок и слышите регионы», — отметил Максим Решетников.
«Мы представили опыт взаимодействия фонда капремонта и многофункционального центра — опыт автоматического предоставления социальных льгот. Платежки выставляются уже «за минусом социальных льгот», пожилым людям нет необходимости тратить время и силы на компенсацию части расходов, — пояснил глава Прикамья. — Для нас важно «впитать» лучший опыт России. Наша самая главная задача — чтобы ни одна копейка жителей не лежала на счетах без дела, а сразу шла в работу. На 2019 год мы поставили задачу выйти в лидеры по объему работ, проводимых в рамках программы капремонта. Для достижения этой цели нам было важно познакомиться с опытом коллег и понять видение ситуации со стороны федерального министерства. Я рад, что на форуме состоялся глубокий и предметный диалог».
В течение двух дней участники форума обсуждали правоприменительную практику в сфере капитального ремонта, стандарты и техники капремонта. Также эксперты обсудили финансирование региональных систем капитального ремонта, вопросы кадрового обеспечения. Участие во всероссийском форуме приняли участие более 400 представителей 79 регионов страны.
Организаторами V Всероссийского съезда выступают правительство Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.
В Пермском крае жилой фонд составляет более 28 тысяч домов, из них почти половина, 13 062 дома, включена в региональную программу капремонта. Комплексные ремонты проводятся на основе комплексного обследования домов. До конца 2019 года предполагается обследовать 9 тысяч домов. Информация о домах, включенных в программу капремонта до 2020 года, опубликована на сайте «Управляем вместе». С планом капремонта на 2018–2020 годы можно ознакомиться в разделе «Капитальный ремонт МКД» по ссылке: permkrai.ru/program/category/?id=21.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:37 | 28.09.2018
В Прикамье школьные спортивные площадки и залы доступны людям старшего поколения для занятий спортом
17:24 | 28.09.2018
Во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналист Znak.com
17:21 | 28.09.2018
Свердловчане могут принять участие в Международном дне ходьбы
17:20 | 28.09.2018
Во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналист Znak.com
16:36 | 28.09.2018
Сформирован состав свердловского Совета по вопросам обращения с безнадзорными животными
16:17 | 28.09.2018
Группа из четырех наркосбытчиков осуждена в Каменске-Уральском
16:15 | 28.09.2018
На трассе Екатеринбург — Курган произошло двойное ДТП: один человек погиб, ранены женщина и 4-летний ребенок
15:58 | 28.09.2018
Министр строительства РФ положительно оценил работу властей Прикамья по организации капремонта домов
15:50 | 28.09.2018
СК Зауралья ищет очевидцев смертельной аварии, виновником которой стал сотрудник Росгвардии
15:46 | 28.09.2018
Пермяков приглашают освоить морской бильярд
15:38 | 28.09.2018
В Челябинске перекачивают воду из озера Смолино в озеро Курочкино
15:31 | 28.09.2018
В Свердловской области ожидается штормовой ветер и дожди
15:13 | 28.09.2018
Финансирование программы расселения аварийного жилья в Прикамье будет увеличено до 2,5 миллиарда
15:07 | 28.09.2018
Зауральская дорога в объезд Казахстана передана в федеральную собственность. «Значение у трассы стратегически важное»
14:59 | 28.09.2018
В Екатеринбурге трех арбитражных управляющих осудили за вымогательство
14:44 | 28.09.2018
Уже завтра пройдет комбинированная эстафета «Вечерний Екатеринбург»
14:23 | 28.09.2018
Запущен производственный процесс бизнес-инкубатора индустриального парка «Богословский»
14:00 | 28.09.2018
Пермский автобус №14 вернулся на Островского
13:44 | 28.09.2018
В Екатеринбурге могут построить «зеленые» дома: без центрального отопления и электричества
13:32 | 28.09.2018
За долг у пермяка арестовали айфон
13:30 | 28.09.2018
Синоптики прогнозируют в Зауралье сильный ветер
13:17 | 28.09.2018
В Белоярке ревизоры выявили нарушения при выполнении муниципального контракта компанией депутата
13:16 | 28.09.2018
В выходные в Перми будет закрыто движение по улице Вагановых
13:15 | 28.09.2018
Путин похвалил Свердловскую область за сотрудничество с Азербайджаном
13:00 | 28.09.2018
Свердловская прокуратура выявила более 800 нарушений состояния дорог
12:49 | 28.09.2018
Связисты развенчали миф об интернет-зависимой молодежи
12:48 | 28.09.2018
Пермский МФЦ примет на работу робота
12:39 | 28.09.2018
В Перми протестируют электробус
12:27 | 28.09.2018
Заместитель сити-менеджера Кургана Андрей Жижин: «Выходные у коммунальщиков отменяются»
12:13 | 28.09.2018
В выходные в Перми сохранится холодная погода
11:25 | 28.09.2018
Прокуратура требует обеспечить сохранность дома на Гоголя, где находится музей «Гамаюн»
11:01 | 28.09.2018
В свердловских муниципалитетах работают «горячие линии» по пуску тепла
10:41 | 28.09.2018
В уральской столице разрабатывают комплексную программу законопослушного поведения на дорогах
10:15 | 28.09.2018
Высокинский встретится с жителями дома, который собираются снести ради нового зала филармонии
09:50 | 28.09.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор мошенникам, обманувшим пять банков на 10 млн рублей
09:35 | 28.09.2018
Мэр Екатеринбурга о строительстве храма Святой Екатерины: «Решение принято, надо идти и делать»
09:18 | 28.09.2018
Александр Высокинский: «Главная задача — избавиться от «фантомных болей»
09:01 | 28.09.2018
В Каменске-Уральском полицейских обвиняют в избиении несовершеннолетних
20:51 | 27.09.2018
В Свердловской области в жутком ДТП погибла семейная пара
20:33 | 27.09.2018
В Екатеринбурге сотрудники полиции установили, кто является матерью трехлетнего мальчика, которого нашли на Блюхера
20:06 | 27.09.2018
В Екатеринбурге на балконе дома на Рассветной, откуда выпал пятиклассник, подросток устроил опасные посиделки