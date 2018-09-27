Министр строительства РФ положительно оценил работу властей Прикамья по организации капремонта домов

15:58 | 28.09.2018

Сегодня, 28 сентября, в Перми завершает работу V съезд региональных операторов капитального ремонта в многоквартирных домах. В работе одной из секций форума принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.



По его словам, созданная система капитальных ремонтов домов — самый масштабный проект модернизации жилого фонда в истории страны. За пять лет в целом по Российской Федерации были проведены капитальные ремонты 135 тысяч жилых домов, свои условия смогли улучшить 17 миллионов человек.



Как отметил федеральный министр Владимир Якушев, эффективность реализации программы капитального ремонта зависит от слаженности работы региональных и муниципальных властей. «Была проделана очень большая идеологическая работа, нужно было убедить наших граждан в необходимости платежа на капитальный ремонт. И нам это удалось, люди откликнулись. Успех программы во многом зависит от работы «на земле». Там, где эффективно организовано взаимодействие между региональными властями и муниципалитетами, там есть успех. Пермский край сегодня звучал в качестве примера. Регион сделал огромный рывок вперед. Программа в Пермском крае реализуется на совершенно новом качественном уровне», — резюмировал министр и поблагодарил губернатора за организацию съезда на высоком уровне.



В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что V съезд региональных операторов капитального ремонта стал площадкой для серьезного диалога между регионами и федеральным центром. «Министерство строительства глубоко понимает происходящее в регионах, знает, что происходит. Хочу поблагодарить за то, что вы не прячете голову в песок и слышите регионы», — отметил Максим Решетников.



«Мы представили опыт взаимодействия фонда капремонта и многофункционального центра — опыт автоматического предоставления социальных льгот. Платежки выставляются уже «за минусом социальных льгот», пожилым людям нет необходимости тратить время и силы на компенсацию части расходов, — пояснил глава Прикамья. — Для нас важно «впитать» лучший опыт России. Наша самая главная задача — чтобы ни одна копейка жителей не лежала на счетах без дела, а сразу шла в работу. На 2019 год мы поставили задачу выйти в лидеры по объему работ, проводимых в рамках программы капремонта. Для достижения этой цели нам было важно познакомиться с опытом коллег и понять видение ситуации со стороны федерального министерства. Я рад, что на форуме состоялся глубокий и предметный диалог».



В течение двух дней участники форума обсуждали правоприменительную практику в сфере капитального ремонта, стандарты и техники капремонта. Также эксперты обсудили финансирование региональных систем капитального ремонта, вопросы кадрового обеспечения. Участие во всероссийском форуме приняли участие более 400 представителей 79 регионов страны.



Организаторами V Всероссийского съезда выступают правительство Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.



В Пермском крае жилой фонд составляет более 28 тысяч домов, из них почти половина, 13 062 дома, включена в региональную программу капремонта. Комплексные ремонты проводятся на основе комплексного обследования домов. До конца 2019 года предполагается обследовать 9 тысяч домов. Информация о домах, включенных в программу капремонта до 2020 года, опубликована на сайте «Управляем вместе». С планом капремонта на 2018–2020 годы можно ознакомиться в разделе «Капитальный ремонт МКД» по ссылке: permkrai.ru/program/category/?id=21.