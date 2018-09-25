Предприятия малого и среднего бизнеса получили из краевого бюджета 87,9 млн на проекты по модернизации

17:44 | 27.09.2018

Сегодня, 27 сентября, на заседании правительства Пермского края обсудили итоги конкурса по субсидированию производственных проектов в сфере малого и среднего бизнеса.



Глава региона Максим Решетников обозначил, что на поддержку компаний, которые провели модернизацию или технологическое переоснащение, было направлено почти 88 млн рублей из краевого бюджета.



На конкурс подали заявки 68 компаний из 26 территорий края самого разного профиля: производство оборудования, пищевых продуктов, металлических изделий, химическая, медицинская, легкая промышленность и другие. 25 компаний стали победителями.



«Все проекты – значимые для региона. Они повышают эффективность нашей экономики, делают ее более устойчивой, решают конкретные вопросы в территориях. И, конечно, их реализация решает вопросы занятости. Речь идет о создании порядка 250 новых рабочих мест в малом бизнесе», — отметил губернатор.



По словам заместителя председателя правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли Алексея Чибисова, программа субсидирования затрат разработана в целях поддержки начинающих предпринимателей, а также модернизации и технологического переоснащения производства.



«Конкурс был разбит на два основных этапа, первый из которых проходил с 26 июня по 20 августа и включал в себя прием заявок, проверку всех необходимых документов на соответствие критериям конкурса, а также выездные проверки комиссии для проверки оборудования на предприятиях-участниках. На втором этапе, до 24 сентября, члены профильной комиссии определяли победителей конкурса, а после заключали с ними соглашения и перечисляли средства», – прокомментировал Алексей Чибисов.



Было отмечено, что в бюджете Пермского края в 2018 году предусмотрено 87,9 млн руб. для реализации данной программы. В результате конкурсного отбора победителями стали 25 СМСП с бизнес-проектами на общую сумму инвестиций 629 млн руб. Все проекты реализуются в обрабатывающих производствах. Сейчас соглашения со всеми победителями подписаны и денежные средства перечислены.



Как рассказал генеральный директор ООО «Форпласт», ставшего одним из победителей конкурса субсидирования, Роман Чуклинов, сегодня предприятие выпускает различные типы восков. Благодаря полученному софинансированию появилась возможность увеличить ассортимент продукции и впоследствии выйти на новые рынки: «В рамках данного проекта было модернизировано имеющееся оборудование и приобретено новое. Это позволит увеличить и объем выпускаемой продукции и ее ассортимент. В 2018 году мы заключили договор на поставку нашей продукции в Мексику. Новое оборудование позволит улучшить качество нашей продукции и представить наш регион на европейском рынке. В частности, мы будем выполнять поставки в Испанию, Италию, Бельгию, Чехию и Литву», — озвучил планы компании Роман Чуклинов.



Как рассказал генеральный директор ООО «Титанбио» Роман Казанкин, проект, представленный предприятием, предполагает создание медицинских имплантируемых порт-систем для многократного доступа к сосудистой системе пациентов.



«Благодаря региональной субсидии мы закупили металлообрабатывающие станки, в настоящее время идет сертификация нашей продукции. В ближайшее время ожидаем получение направления нашей продукции на клинические испытания», — рассказал Роман Казанкин.



Роман Казанкин также обратил внимание главы региона на сложности с поиском в Перми площадки, походящей для высокотехнологичных стартапов. По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение региональному минпрому подготовить предложения для размещения начинающих предпринимателей на площадках технопарков.