Пермский край готовится отметить 100-летие ВЛКСМ

14:23 | 27.09.2018

В Пермском крае идет подготовка к празднованию 100-летнего юбилея ВЛКСМ, продолжаются мероприятия в честь юбилейной даты.



История ВЛКСМ неразрывно связана с новейшей историей России, участники многих событий того времени могут передать сегодняшним молодежным активистам свой человеческий и управленческий опыт, приобретенный ими в годы комсомола. На сохранение наследия ВЛКСМ и направлены мероприятия в честь его 100-летнего юбилея, которые проходят во всех территориях края. Они посвящены истории самой массовой молодежной организации в СССР.



В муниципалитетах к организации юбилейных торжеств подошли творчески. Так, в Бардымском районе решили снять документальный фильм о вкладе комсомола в развитие территории, в Березовском – организовать к юбилею ВЛКСМ акцию по посадке аллеи деревьев и кустарников. В Соликамске воспоминания ветеранов комсомола сохранили благодаря интервью, которые можно найти на открытых ресурсах и в периодических изданиях, организовали электронные выставки, посвященные 100-летию образования ВЛКСМ. Во всех муниципалитетах в мероприятиях в честь 100-летия комсомола участвует сегодняшнее молодое поколение: в образовательные учреждения приходят ветераны комсомола, делятся своими воспоминаниями и опытом. В школах проходят классные часы, проводятся встречи молодежных активистов с бывшими комсомольцами. Во многих территориях края организованы тематические выставки, они отражают вклад комсомольцев в строительство промышленных гигантов Пермского края, возведенных в ходе всесоюзных и областных комсомольских строек: Добрянской ГРЭС, Соликамского ЦБК, Березниковского калийного комбината, их участие в строительных отрядах. Всего мероприятиями охвачены населенные пункты в сорока муниципальных районах, восьми городских округах.



Напомним, 100-летие ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября. Во всех муниципалитетах Пермского края в этот день пройдут торжественные мероприятия.



Планируется создание социальных видеороликов, где будет отражен вклад комсомольцев в строительство промышленных гигантов Пермского края, возведенных в ходе всесоюзных и областных комсомольских строек: Добрянской ГРЭС, Соликамского ЦБК, Березниковского калийного комбината, их участие в строительных отрядах.