Между Пермским краем и китайской провинцией Цзянси установлены дружеские отношения

18:22 | 26.09.2018

Сегодня, 26 сентября, в рамках бизнес-миссии Пермского края в Китай состоялась встреча губернатора Прикамья Максима Решетникова с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянси господином Лю Ци.



В приветственном слове глава Прикамья отметил, что для Пермского края важно сотрудничество с китайскими партнерами, и регион готов развивать его. «Основные направления нашего сотрудничества – это образование, сельское хозяйство, деревообработка, авиационные технологии. В конечном счете, итогом сотрудничества должно стать повышение качества жизни в наших регионах – Пермском крае и провинции Цзянси. У нас очень много точек для взаимодействия. Главное, увидеть и продолжить их развивать», - обозначил Максим Решетников.



Господин Лю Ци отметил, что взаимодействие регионов продолжается уже не первый год. «В мае у нас проходил международный форум по образованию, пермские университеты принимали в нем участие – представили свои образовательные программы. Считаю это важным направлением нашего сотрудничества. Важной составляющей нашего сотрудничества также является культура, - заявил Лю Ци. – В провинции сейчас строят деревянную деревню, которая станет платформой для развития нашего сотрудничества, в том числе в области туризма и культуры».



После совещания стороны подписали соглашения о сотрудничестве. Так, подписан меморандум об установлении дружеских отношений между Пермским краем и китайской провинцией Цзянси. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и губернатор провинции Цзянси И Льянхун. В соглашении зафиксированы принципы и направления сотрудничества Пермского края и провинции Цзянси.



Помимо этого, был подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве Пермского края и провинции Цзянси. Подписи под документом в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова и губернатора провинции Цзянси господина И Льянхуна поставили министр экономического развития Прикамья Максим Колесников и заместитель директора департамента торговли Народного Правительства провинции Цзянси Лю Цуйлань.



В документе зафиксированы основы сотрудничества министерства экономического развития и инвестиций Пермского края с департаментом торговли Народного Правительства провинции Цзянси. Усилия сторон будут направлены на развитие внешнеэкономических связей между Пермский краем и провинцией Цзянси, в том числе увеличение объемов взаимной торговли.



Отметим, сотрудничество регионов России и Китая имеет богатую историю. Первые соглашения о сотрудничестве были подписаны по направлению образования в 2013 году. В мае 2018 года китайская делегация побывала в Пермском крае, во время встречи с представителями региональных властей обсуждалось развитие многоаспектного сотрудничества Пермского края и провинции Цзянси.