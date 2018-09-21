Полтора года за кислоту. Житель Прикамья осужден за вред, причиненный сожительнице

18:17 | 26.09.2018

44-летний житель Березовки признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Установлено, что 12 марта пьяный мужчина подошел к спящей сожительнице и выплеснул ей на бедра 70-процентную уксусную кислоту из банки. До этого пара поссорилась. Женщина получила химический ожог и была госпитализирована.



Березниковский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев.