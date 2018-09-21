Пермский школьник завоевал серебряную медаль на всемирной выставке юных изобретателей

17:47 | 26.09.2018

На международной выставке юных изобретателей в Индонезии российские школьники завоевали 12 золотых и 5 серебряных медалей. Серебряную медаль получил учащийся пермской предметно-языковой школы «Дуплекс» Данил Кабанов.



Пермский школьник представил радиационно-разведывательный беспилотный летательный аппарат. По словам Данила Кабанова, аппарат построен вокруг трех центральных идей: полная автономность выполнения задачи по облету зараженной зоны и измерению радиационного фона в зараженных зонах, потенциально опасных для людей; достоверность измерения радиационного фона в зараженных зонах; обеспечение безопасности операторов, производящих радиационную разведку вручную.



- Я занимался в центре молодежного инновационного творчества «Фотоника». После создания беспилотника мы с моим научным руководителем решили, что этот проект можно сделать более полезным для людей. Так и получился беспилотный летательный аппарат для радиационной разведки, который может заменить человека в опасных ситуациях. Во время соревнований в Индонезии интересно было все: посмотреть проекты других ребят, общение с людьми из разных стран мира. Презентация проектов проходила на английском языке, мы за 5 минут должны были рассказать, почему именно наш проект должен победить, - рассказал Данил Кабанов.



Ранее Данил участвовал в региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады, молодежном робототехническом фестивале «Робофест Урал», а этой весной в городском чемпионате Голберга «IMOZG» он одержал победу.



Отметим, международная выставка юных изобретателей проходила в Индонезии. Свои изобретения и разработки представили более 300 школьников из 13 стран в возрасте от 6 до 19 лет. Российские школьники завоевали 12 золотых и 5 серебряных медалей.