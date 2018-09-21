Департамент земельных отношений Перми направил более 500 претензий неплательщикам

14:12 | 26.09.2018

Департамент земельных отношений администрации Перми усиливает работу по повышению платежной дисциплины при пользовании землей. В ближайшее время претензии могут стать исками с требованием погасить долги за пользование землей.



Более 500 претензий, сформированных одновременно, появилось после 15 сентября 2018 года. Этот день стал последним для оплаты за аренду и сервитуты для 1980 юридических и 2690 физических лиц. Большинство пользователей внесли оплату, остальным были направлены претензии с требованием погасить задолженность. Одновременно с претензиями департамент земельных отношений начал готовить судебные иски, чтобы в случае неоплаты задолженности немедленно подать в суд.



Большую часть должников составляют физические лица – около 82%, которые платят за пользование земельными участками раз в год. Оставшиеся – это юридические лица, 18% от общего числа тех, кто не внес платеж до 15 сентября. И те, и другие имеют возможность совершить платеж через Личный кабинет землепользователя, который расположен на публичном портале ИСОГД isogd.gorodperm.ru. Данный сервис позволяет платить за землю без банковских комиссией и «живых» очередей. В Личном кабинете уже зарегистрированы десятки пользователей, которые получают все необходимые данные по договору аренды в режиме онлайн.



- Каждый платежный период – это новая точка отсчета. Мы серьезно готовимся к нему: выгружаем данные в Личный кабинет, направляем уведомления, занимаемся обзвоном и рассылкой sms с напоминанием о предстоящем платеже. Все условия для расчетов созданы. Если люди не хотят платить за земельные участки, то пусть возвращают их в пользование города. Накапливать долги как снежный ком мы не позволим. По истечении срока платежа, обозначенного в претензии, должники немедленно получат иски в суд. Это как минимум честно по отношению к добросовестным землепользователям, - прокомментировала Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.