Китайские бизнесмены заинтересовались пермским производством

18:19 | 25.09.2018

Сегодня, 25 сентября, в рамках работы бизнес-миссии в Китайской Народной Республике в Шанхае состоялся бизнес-диалог между представителями Пермского края и Китая. Участие в мероприятии приняли более 100 китайских бизнесменов и более 30 представителей бизнеса и науки Прикамья.



Участников бизнес-диалога поприветствовал заместитель руководителя представительства Китайского комитета содействия развитию международной торговли в Шанхае Ю Чен. Он отметил, что между Китаем и Россией сейчас активно развивается тесное партнерство в области торговли, инвестиций и культуры. Аналогичные процессы происходят и на уровне регионов двух стран. «Горячо приветствую российских деловых друзей, желаю им продуктивного диалога и всестороннего сотрудничества с представителями г. Шанхая», — отметил Ю Чен.



Со стороны Прикамья собравшихся поприветствовала заместитель министра экономического развития и инвестиций Ирина Григоренко. Как отметила замминистра, для Пермского края Китай — особый партнер. Китай занимает 3-е место в рейтинге стран по объему товарооборота — в 2017 г. объем взаимного товарооборота составил почти 600 млн долларов. Развитие двусторонних отношений с Шанхаем как ведущим промышленным, транспортным, торговым и финансовым центром является одним из приоритетов в развитии экономического взаимодействия.



Также Ирина Григоренко обозначила, что Пермскому краю, в свою очередь, есть что предложить: «Мы выпускаем 97 % производимых в России калийных удобрений, треть всего оптического кабеля и пятую часть всей бумаги в России. Химические предприятия поставляют на экспорт высокотехнологичную продукцию: метанол и продукты его переработки, аммиак и азотные удобрения, — подчеркнула представительница региона. — Кроме того, Пермский край входит в топ-10 регионов с развитой цифровой экономикой. И сейчас мы реализуем сразу несколько проектов по цифровизации промышленности, образования, здравоохранения, транспортного сообщения и ЖКХ, разрабатываем и внедряем сервисы «Умного города».



Инвестиционный потенциал Пермского края представил собравшимся генеральный директор Агентства инвестиционного развития Прикамья Павел Носков. Он озвучил приоритетные инвестиционные проекты, в реализации которых заинтересованы региональные власти. В их числе были названы строительство аквапарка, индустриальных парков, строительство гостиниц и конгресс-центров, а также масштабный проект «Пермь — 300 лет на Каме». Кроме того, обозначил глава Агентства инвестиционного развития, Пермский край заинтересован в вовлечении сельскохозяйственных земель и в развитии химической промышленности.



Представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в г. Шанхае Вячеслав Денискин отметил, что Пермский край вызвал живой интерес у китайских бизнесменов: «Направления, которые представлены сегодня в бизнес-миссии, полностью соответствуют запросам Китая. В частности, есть большой спрос на все, что связано с новыми технологиями и сельским хозяйством. Насколько я вижу, коллеги еще до начала официальных мероприятий начали активно вести переговоры, где-то даже уже обсуждались конкретные проекты».



Отметим, в состав бизнес-миссии Пермского края в Китай вошли представители промышленных предприятий, вузов, медицинских организаций, а также региональных властей. Предполагается, что в рамках деловой поездки представители региона презентуют инвестиционный потенциал Прикамья и подпишут несколько соглашений о взаимодействии с китайскими бизнесменами.