Аэропорт «Пермь» обслужил более миллиона пассажиров

14:40 | 25.09.2018

За 8 месяцев 2018 года международный аэропорт «Пермь» обслужил 1 017 073 человека. Рост общего пассажиропотока составил 15,3 % к аналогичному периоду 2017 года.



83 % от общего пассажиропотока, а именно 846 820 чел. (+14,7 %), воспользовались внутренними авиалиниями и 170 253 чел. (+18,3 %) — международными. С января по август текущего года было выполнено 5139 самолето-вылетов (+6,9 %).



С января по август 2018 года лидерами среди авиакомпаний по объему пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту «Пермь» стали авиакомпания «Аэрофлот» (28,5 %), S7 Airlines (21,3 %) и «Победа» (13,6 %).



В августе 2018 года пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» составил 166 807 чел. (+13,8 %). На 4,9 % был отмечен рост показателя количества взлетно-посадочных операций, всего в августе их было выполнено 743, из них 644 на внутренних линиях (+ 2,2%) и 99 на международных (+25,32 %). Более чем на 50 % был зафиксирован рост пассажиропотока в Анапу, Геленджик, Новосибирск, Ноябрьск, Усинск и Ираклион (Греция).



В планах аэропорта продолжить расширение маршрутной сети. В сентябре уже состоялось открытие регулярных рейсов в Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск и Минеральные Воды. С 27 сентября стартует летная программа в Калининград авиакомпании «ЮВТ Аэро», а с 29 октября состоится открытие авиасообщения с Тбилиси (Грузия) авиакомпании «Победа».