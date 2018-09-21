Мировой лидер по поставке роботов открыл в Перми образовательный центр

15:20 | 24.09.2018

В краевой столице открылась новая образовательная площадка — Центр промышленной автоматизации и роботизации. Здесь работники пермских предприятий смогут получить необходимые компетенции для работы с роботами.



Новая образовательная площадка разместилась на базе Центра повышения квалификации «Становление», сертифицированного компанией FANUC с 2014 г. Обучение начнется уже в октябре 2018 года.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность подготовки высококвалифицированных кадров и их дальнейшего обучения. Современные технологии, по словам главы региона, дают возможность повышать производительность труда и качество производимой на предприятиях продукции. При этом важно, чтобы персонал обладал необходимыми навыками и компетенциями по работе с оборудованием.



Инициатором открытия Центра стала компания FANUC (Япония) — мировой лидер по поставке роботов. Подобные центры компания уже открыла в нескольких городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге. Все они специализируются на техническом обслуживании продукции компании. Спецификой же пермского центра — первого подобного рода центра в России — стало объединение сервисных и обучающих компетенций, именно здесь есть уникальная возможность объединить поставку роботов, их сервисное обслуживание и обучение персонала благодаря интеграции ресурсов 3 значимых на рынке промышленности компаний — FANUC, «Становление» и «Промойл».



Уже сегодня предприятия разных отраслей промышленности готовы сотрудничать с Центром промышленной автоматизации и роботизации. Оборудование компании FANUC установлено на более чем 15 предприятиях Прикамья, среди которых «ОДК — Пермские моторы», «Авиадвигатель», «Протон-ПМ», «ЭЛКАМ-Нефтемаш», Очерский механический завод и другие.



«Мировая роботизация влечет за собой изменение потребности в кадровом составе предприятий. Заводам нужны специалисты XXI века, понимающие цифровые процессы, протекающие на фоне механических взаимодействий роботов с производимой продукцией. При этом Пермь — город с высокой концентрацией промышленных предприятий. Именно поэтому один из продвигающих автоматизацию производства и обучающих центров мы решили разместить здесь», — отметил генеральный директор компании FANUC в России Марко Делаини.



По словам директора Центра повышения квалификации «Становление» Веры Селяниновой, уже с октября 2018 года в ЦПК «Становление» можно будет пройти обучение на промышленных роботах и получить необходимые компетенции для работы с ними. Сейчас спектр программ расширяется, и студентам Центра будут предложены практико-ориентированные курсы по интеграции роботов в производственный процесс, использованию программного обеспечения ROBOGUIDE и др.