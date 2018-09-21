Выбран подрядчик для разработки проекта нового корпуса пермской гимназии № 17

15:19 | 23.09.2018

Новый корпус гимназии будет рассчитан на 550 мест. Проектную документацию необходимо выполнить до июня 2019 года.



Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию здания гимназии № 17. Разрабатывать проект будет ООО «Пермоблпроект».



Проект нового корпуса гимназии станет пилотным проектом разработки BIM-модели при проектировании.



Планируется, что новый учебный корпус будет вмещать 550 человек с односменным режимом работы. В нем появятся 28 учебных кабинетов, театральный класс, музей, конференц-зал площадью не менее 100 кв. м, столовая. Кроме того, будет предусмотрен большой спортивный зал площадью не менее 300 кв. м и малый спортивный зал. Спортивные залы и все вспомогательные помещения будут выделены в обособленный блок. Праздничные мероприятия можно будет проводить в актовом зале вместительностью не менее 150 зрительных мест со сценой и группой необходимых сценических помещений.



Напомним, в сентябре 2017 года правительство Пермского края, администрация Перми и АО «КОРТРОС-Пермь» подписали соглашение о взаимодействии при создании и безвозмездной передаче социальных объектов на территории квартала № 179 и о создании социальных объектов в городе. В соответствии с условиями соглашения была предусмотрена передача застройщиком в муниципальную собственность объекта — здания распределительной трансформаторной подстанции, расположенной на земельном участке по адресу: ул. Ленина, 33, 35.



Департаментом земельных отношений администрации Перми проведены мероприятия по регистрации права муниципальной собственности на земельный участок. В начале 2018 года земельный участок возле гимназии № 17 был передан в муниципальную собственность.



Отметим, BIM (Building Information Modeling) — информационная модель здания. В основе технологии информационного моделирования лежит разработка и использование информационной модели объекта, возникающей на ранних этапах инвестиционно-строительного проекта, которая используется различными участниками проекта в зависимости от их ролей и решаемых задач. Другими словами, это консолидация визуального восприятия объекта (архитектура), конструктивное решение, инженерно-техническое решение, сроки и технология производства работ, стоимость, эксплуатация и обслуживание в одной информационной модели.