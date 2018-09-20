В Перми уложен асфальт с четной стороны улицы Уральской

12:38 | 21.09.2018

Подрядная организация уложила нижний слой асфальтового покрытия с четной стороны улицы Уральской на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской.



В рамках капитального ремонта улицы Уральской продолжается ремонт проезжей части. Подрядная организация с четной стороны уложила нижний слой асфальтобетонного покрытия. Ведутся работы по подключению инженерных коммуникаций и фрезерованию асфальтового покрытия на нечетной стороне улицы Уральской. На четной стороне улицы Уральской открыто движение в направлении центра города.



Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» приступила к капитальному ремонту улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки 1 июля этого года. На ремонтируемом участке завершена укладка рельсов. Трамвайное движение здесь, как и было запланировано, открылось 1 сентября.



Капитальный ремонт улицы Уральской включает комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций: водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.