В бюджет Пермского края приняты поправки на 3,5 млрд рублей

18:26 | 20.09.2018

Депутаты краевого Законодательного собрания приняли во втором чтении поправки в закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Общая сумма поправок по изменению доходов и расходов составила около 3,5 млрд рублей.



Основные источники пополнения бюджета: увеличение поступлений с налога на прибыль – около 1 млрд рублей, налога на имущество – 916 млн рублей и доходы от упрощенной системы налогообложения – 769 млн рублей. Ранее на рабочей группе представители правительства Пермского края сообщили, что дополнительный доход образовался после уточненного прогноза. После чего расходы 2019 года были передвинуты на 2018 год ровно «под сумму» появившихся дополнительно доходов.



Первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина заверила депутатов в сбалансированности поправок, сообщив, что это гарантированные источники дохода, поэтому рисков нет. Поправки коснулись изменений расходов на выплату льгот, оказание мер социальной поддержки и материальной помощи. Часть расходов, которые были «перенесены» с 2019 года, касались строительства и ремонта объектов общественной инфраструктуры и дорог, на которых подрядчики осуществляют работы с опережением графика, или конкурсов, которые правительство готово объявить уже в этом году. Также увеличены расходы на меры по переходу к цифровому телевидению и широкополосному интернету.



Для замещения части коммерческих кредитов органов местного самоуправления на бюджетные с 2019 года «передвинули» 100 млн рублей на 2018 год. Распределение этих средств между муниципалитетами носит заявительный характер. Напомним, решение перекредитовать муниципалитеты из краевого бюджета, чтобы облегчить их обязательства перед коммерческими банками, было предложено губернатором. Также перед муниципалитетами стоит задача ликвидировать коммерческие кредиты – весь дефицит должен быть сконцентрирован в краевой казне. На сегодня из 46 муниципалитетов 13 имеют коммерческие кредиты.



Значительную долю средств – 111 млн рублей – перераспределили для муниципалитетов, которые выразили готовность освоить средства фонда софинансирования расходов в этом году.



Сделан важный шаг по предотвращению задержки выплат заработной платы для педагогов муниципалитетов. С этой целью средства, обеспечивающие государственный стандарт образования, в размере 1,9 млрд переведены муниципалитетам заранее.



Самой обсуждаемой стала поправка, которая связана с приближающимся 300-летним юбилеем Перми. Правительство обратилось с просьбой к законодателям финансово поддержать краевой центр в реализации широкой программы по обновлению электро- и автотранспорта в Перми. Расходы будут производиться с софинансированием города.