В Прогнозный план приватизации муниципального имущества Перми могут внести изменения

17:56 | 20.09.2018

На заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты рассмотрели проект решения «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 249».



Проектом решения предлагается исключить два объекта муниципальной собственности по адресу: ул. Уинская, 8 и пер. Дубровский 1-й, 4.



Также предлагается дополнить план тремя объектами муниципальной собственности: два отдельно стоящих здания и доля в праве на земельный участок.



Принятие проекта решения не повлечет дополнительных финансовых затрат из бюджета города Перми.



Члены комитета рекомендовали Пермской городской Думе принять документ на ближайшем пленарном заседании 25 сентября.