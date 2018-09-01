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Пермь: новости дня


17:44 | 20.09.2018

Гость из Оксфорда высоко оценила взаимодействие властей Перми с жителями

В общественном центре «Стахановец» Индустриального района Перми состоялась встреча представителей городских властей со специалистом по работе с общественными организациями из Оксфорда (Великобритания) Джанис Джиффен.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Перми Лидия Королева, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов, председатель ТОС «Стахановский» Елена Механошина.

В ходе экскурсии гостям показали музей-студию текстильной куклы «Пелагея», фотовыставку «Я люблю тебя, мой край родной», рассказали о деятельности благотворительного фонда «Берегиня» и учебно-психологического центра «Альфа-Альянс», клуба гитаристов «Аккорд», которые базируются в центре «Стахановец».

Участники встречи обсудили формы участия горожан в решении вопросов местного значения, виды поддержки некоммерческих организаций, деятельность территориального общественного самоуправления, работу городского call-центра, практику открытых приемов главы города, ежегодный конкурс социально значимых проектов «Город – это мы» и проект «Управляем вместе».

Джанис Джиффен дала высокую оценку взаимодействию городских властей с жителями и отметила, что в Перми выстроена системная работа в этом направлении.

«Пермь продолжает активно развивать побратимские отношения. Всегда приятно принимать гостей, с которыми можно поделиться опытом, рассказать о той работе, которая ведется в Перми, о формах и методах взаимодействия городских властей и жителей. Общественные центры являются незаменимой площадкой для организации досуговой деятельности как старшего, так и младшего поколения. Там проводятся семинары на различные тематики, концертные мероприятия к праздничным датам, интеллектуальные игры, собрания жителей, консультации по различным вопросам, выставки и многое другое. Наши уважаемые гости по достоинству оценивают такую форму работы», - подчеркнул депутат Василий Кузнецов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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