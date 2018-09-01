Пожилых жителей Прикамья знакомят с ментальной арифметикой

16:52 | 20.09.2018

В Краснокамске для граждан «серебряного возраста» начались занятия по ментальной арифметике. Раз в неделю пожилые люди приходят на «уроки» в Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха», и преподаватель Валентина Лекомцева учит их скоростному счету в уме, тренировке памяти. На занятия краснокамцы ходят с удовольствием, понимая, что даже в зрелом возрасте развитие умственных способностей — это путь к долголетию и профилактике заболеваний.



Раньше Валентина Лекомцева проводила ментальную арифметику для детей, получив соответствующее образование. А с августа решила набрать группу людей в возрасте 50+ и не ожидала, что занятия получат большую популярность. Сейчас идет набор уже второй группы, каждая из них будет заниматься около шести месяцев. Классическая методика ментальной арифметики состоит из работы на специальных счетах — абакусе, а затем обучения скоростному счету в уме, который для непосвященного человека кажется просто чудом. На самом деле это естественная реакция мозга на тренировки.



«Занятие проходит в несколько этапов — вначале делаем зарядку руками, потом решаем примеры на абакусах, учимся устному счету. Затем я индивидуально у каждого ученика проверяю динамику скорости счета, вижу, что показатели памяти и внимания улучшаются. Пожилые люди быстро считают в уме, рассказывают наизусть стихотворения. Они сами не ожидали, что у них это получится», — говорит педагог.



Ментальная арифметика по праву считается одним из лучших тренажеров для мозга. Занимаясь на абакусе, пожилые люди задействуют обе руки, соответственно развивается мелкая моторика, работают оба полушария головного мозга. Затем люди старшего поколения учатся представлять абакус в уме (образная память) и решают задачи, перемещая воображаемые косточки на счетах.



Участники занятий в восторге от ментальной арифметики, радуются тому, что не отстают от внуков. «Это действительно очень-очень-очень интересно», — сказала жительница Краснокамска Нина Железкова.



«Ментальная арифметика пришла к нам из восточных стран, в России она только набирает популярность. Ученые и врачи отмечают, что данная программа полезна в профилактике болезни Альцгеймера и показывает эффективность в борьбе с этим недугом», — отметил региональный координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» Александр Бойченко.



Напомним, НКО «Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха» в Краснокамске проводит огромную работу со старшим поколением, его президентом является Ирина Винецкая. Организация помогает пожилым людям найти себя в предпринимательстве, творчестве, журналистике, спорте. Недавно стартовал проект «Бюро добрых услуг», когда «серебряные волонтеры» ухаживают за маломобильными пожилыми людьми, помогают им с ремонтом и уборкой, организуют досуг. Также Фонд является ресурсным центром для инициативных групп и НКО по обучению социальному проектированию, чтобы привлекать финансы в территорию для работы с гражданами «серебряного возраста».