Олег Машковцев провел окружное совещание по вопросу подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

15:08 | 20.09.2018

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел окружное совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах ПФО к осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов.



В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Михаил Гилев, первый заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Сохранов, исполняющий обязанности начальника Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ПФО Илья Иванов, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, руководитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора Константин Давыдов, главные федеральные инспекторы в регионах округа, руководители органов исполнительной власти, курирующие вопросы жилищно-коммунального хозяйства в ПФО.



По данным региональных органов исполнительной власти, по состоянию на 1 сентября текущего года во всех регионах округа подготовка к предстоящему отопительному сезону находится на завершающем этапе.



Олег Машковцев отметил, что к работе в зимних условиях уже подготовлено 90 % котельных, 92 % жилищного фонда и центральных тепловых пунктов, 93 % тепловых, водопроводных и электрических сетей. На предприятиях и организациях сферы теплоснабжения фактически заготовлено угля на уровне 115 % от запланированного объема, жидкого топлива — 129 % и другого твердого топлива — 53 %.



Вместе с тем до настоящего времени остаются нерешенными отдельные вопросы, способные негативным образом повлиять на качественное функционирование жилищно-коммунального хозяйства в отопительный сезон. Так, в ряде регионов округа по отдельным показателям отмечаются низкие темпы готовности жилфонда, котельных, центральных тепловых пунктов, водопроводных, канализационных и электросетей, а также запасов твердого и жидкого топлива.



«По состоянию на 1 сентября в целом по Приволжскому федеральному округу задолженность уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 % и составляет 39,7 млрд рублей. Другим проблемным вопросом является высокий уровень физического износа коммунальной инфраструктуры, который в среднем составляет около 60 %», — подчеркнул заместитель полпреда Олег Машковцев.



По итогам состоявшегося обсуждения руководителям органов исполнительной власти во взаимодействии с органами местного самоуправления рекомендовано более активно принимать меры по привлечению в ЖКХ частных инвестиций для модернизации изношенного оборудования и инфраструктуры, в том числе путем передачи данных объектов в концессию. Кроме этого, регионам округа поручено обеспечить выполнение графиков окончания необходимых ремонтно-профилактических работ по подготовке объектов ЖКХ, нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций, а также принять исчерпывающие меры по снижению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и оказанные коммунальные услуги.