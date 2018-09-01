В Перми открылся III Международный фестиваль городов-побратимов

14:53 | 20.09.2018

Торжественное открытие фестиваля состоялось в Органном зале Пермской краевой филармонии. Зрителям представили совместные номера артистов из Перми и городов-побратимов.



III Международный фестиваль городов-побратимов «Мы вместе!» (Come together!) проходит в Перми с 19 по 23 сентября на разных площадках: ДК им. С.М. Кирова (ул. Кировоградская, 26), клуб «Юбилейный» (поселок Новые Ляды, ул. Мира, 1), Дворец детского (юношеского) творчества (ул. Сибирская, 29), ДК «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54), ДК им. А.Г. Солдатова (Комсомольский проспект, 79).



Фестиваль проводится один раз в пять лет и посвящен значимым событиям. Фестиваль этого года — это творческий подарок городов-побратимов Перми к 295-летию города. Его участники — артисты разных жанров из городов-побратимов Перми: Агридженто (Италия), Дуйсбург (Германия), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания) и Циндао (Китай).



Миссией фестиваля является создание культурного творческого пространства без границ. Из городов-побратимов в Пермь приезжают руководители или солисты различных творческих коллективов. На базе пермских коллективов создаются всевозможные совместные постановки — спектакли, концертные выступления, дефиле, выставки и многое другое.



Так, на открытии фестиваля выступили итальянский музыкант и композитор Грациано Моссуто, который создал коллаборацию с известным пермским ансамблем «Воскресение», пермский Театр моды «Дива», представивший коллекцию одежды дизайнеров из Дуйсбурга, танцовщицы театра «Справедливость в движении» из Оксфорда, которые выступили совместно с Балетом Евгения Панфилова, популярная в Перми кантри-фолк-группа «Ба-ба-ту», исполнившая совместный номер с английской скрипачкой Лорен Спайсли, исполнители народного китайского танца Лю Ли и Чжен ПэйЧэн, пермский хореографический коллектив «Фантазия».



— Уже несколько лет я занимаюсь тем, что организовываю приемы в Оксфорде талантливых людей из Перми. Проекты по обмену проходят ежегодно, и каждый из них помогает выстраивать взаимодействие и взаимопонимание между нашими городами и культурами. За эти годы работы я поняла, что мы очень похожи, музыкант — всегда музыкант, — отметила Лорен Спайсли.



В рамках III Международного фестиваля городов-побратимов в Перми пройдет Международный фестиваль аргентинского танго, хедлайнерами которого станут аргентинка, представительница Луисвилля Марсела Дюран и пермяк Дмитрий Лиферов. В нем примут участие гости из 17 городов России, а также Аргентины и США — это больше 100 танцовщиков. В течение четырех дней они проведут мастер-классы и танцевальные вечера. Гала-концерт аргентинского танго пройдет 23 сентября в 18:00 в ДК им. А.Г. Солдатова (за час до этого там же состоится мастер-класс).



Итоговый гала-концерт III Международного фестиваля городов-побратимов пройдет 22 сентября в 19:30 в ДК им. Ю.А. Гагарина (ул. Мира, 39).