Комплекс фотовидеофиксации в Пермском районе прошел проверку

10:52 | 20.09.2018

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» образовалась экономия денежных средств. Это позволило включить в перечень дополнительные объекты. Один из них – комплекс фотовидеофиксации, который по многочисленным просьбам жителей установлен в д. Нестюково в Пермском районе. Автолюбители, сокращая маршрут, совершают объезд федеральной трассы по дорогам деревни, создавая аварийную ситуацию на дороге, не соблюдая правил дорожного движения.



Подрядчик - ООО «СитиПлан» - выполнил весь объем работ раньше намеченного срока. Вчера, 19 сентября, состоялась приемка объекта. Комиссия проверила качество работ на месте, после чего выехала в государственное краевое учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (КГБУ «ЦБДД»), чтобы проверить подключение комплекса к серверу Административной практики «Азимут-АП» ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, поступление информации в Центр для обработки сотрудниками ГИБДД. Подрядчик обеспечил автоматизированную выгрузку зафиксированных материалов нарушений ПДД с комплекса на указанный сервер, обеспечил автоматизированную выгрузку фотоматериалов всех зафиксированных государственных регистрационных номеров транспортных средств, прошедших через зоны контроля комплекса, на сервер.



Как пояснили члены приемочной комиссии, скоростной режим определен 20 км/час (жилая зона). Комплекс осуществляет фиксацию мгновенной и средней скорости, вся информация поступает в ЦАФАП. В течение нескольких дней администрация Двуреченского сельского поселения Пермского района заключит соглашение с КГБУ «ЦБДД» - после этого вся информация уже будет официально передаваться в ЦАФАП ГИБДД для вынесения постановлений об административном правонарушении (ПДД).