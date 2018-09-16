В Перми проверено два дорожных объекта

18:00 | 19.09.2018

В Индустриальном районе приемочная комиссия обследовала два дорожных объекта, отремонтированных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».



Ремонт ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до ул. Промышленной проводило ООО «Дортехинжиниринг». С подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение работ стоимостью 114,1 млн руб.



Ремонт улицы Космонавта Леонова включал замену асфальтового покрытия проезжей части, тротуара, ремонт барьерных и пешеходных ограждений, ремонт газонов и нанесение дорожной разметки. Отремонтировано более 94 тысяч кв. метров покрытия (6,8 км). На объекте полностью заменен бортовой камень, отремонтированы верхние строения колодцев.



У приемочной комиссии, в составе которой специалисты министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье» и общественный инспектор при Общественной палате крае Виктор Коровкин, возникли вопросы к подрядчику. Во время предварительного выезда на объект были отмечены некачественно выполненные работы по ликвидации стыков между бордюрным камнем, выявлено частичное разрушение бордюрного камня. Кроме того, один люк на проезжей части ниже уровня проезжей части. Подрядчику было предложено до официальной приемки объекта устранить недостатки. Однако к моменту приемки недочеты устранены не были. В связи с этим комиссия объект не приняла, акт приемки не подписала. Подрядчик заверил, что недочеты будут устранены в течение недели, после чего состоится повторная приемка.



Ремонт дороги ул. Архитектора Свиязева от ул. Космонавта Леонова до шоссе Космонавтов проводило ООО «ДСК-Автореал». С подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение работ стоимостью 44,19 млн руб.



На объекте выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, асфальтирование проезжей части. Общая площадь обновленного дорожного покрытия превысила 24,7 тысячи кв. метров (2,2 км). В ходе ремонта подняты верхние строения 58 колодцев. Выполнена установка нового бортового камня. Также в рамках контракта подрядчик нанес дорожную разметку, произвел установку новых урн вдоль тротуаров и 67 новых опор освещения, на которых установлены новые светильники. На предварительном выезде подрядчику было сделано замечание, что опоры освещения установлены не в соответствии ГОСТу - к моменту официальной приемки подрядчик перенес опоры. У комиссии замечаний не возникло. Объект принят, акт приемки подписан.