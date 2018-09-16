На ремонт муниципальных автодорог Прикамья ежегодно будут выделять более 4 млрд рублей

15:15 | 19.09.2018

19 сентября в Законодательном собрании Пермского края состоялось заседание комитета по государственной политике и местному самоуправлению под председательством Александра Бойченко. Депутаты рассмотрели 24 вопроса повестки дня, в том числе внесение изменений в краевые законы об административных правонарушениях и о государственной поддержке социально ориентированных НКО, заслушали информацию представителей краевого правительства о расходовании средств дорожного фонда на строительство и ремонт муниципальных автодорог, о развитии цифровой экономики в Пермском крае.



По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, в регионе ежегодно увеличивается объем средств на дорожную деятельность, этот тренд сохранится в 2019–2021 гг. На строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных трасс выделяется более 4 млрд рублей ежегодно. В настоящее время наиболее крупные реализуемые объекты на местных дорогах — это обновление участков трасс Красновишерск — Вая, «Подъезд № 2 к г. Кунгур», Нытва — Новоильинский, Сукманы — Уральский, Мысы — Ласьва, а также ул. Новосодовая в г. Березники, капремонт моста через реку Вож в г. Добрянке. В краевой столице приоритетные трассы — ул. Героев Хасана, ул. Революции, ул. Карпинского.



На 1 сентября 2018 года процент исполнения расходования средств на строительство и ремонт муниципальных трасс составляет 35,5 %, активно идет приемка объектов. По прогнозам краевого министерства транспорта, до конца года этот показатель превысит 97 %.



— Муниципальные дорожные объекты ремонтируются по всему Пермскому краю. Люди видят, что ситуация с дорогами меняется в лучшую сторону. В этом году усилен контроль за качеством выполняемых работ, предусмотрены гарантийные обязательства подрядчиков. В последующие годы объем выделяемых средств на ремонт муниципальных дорог останется на уровне 4 млрд рублей. Это позволит охватить ремонтными работами большее количество муниципальных трасс. Также краевое правительство часть местных автодорог берет на свой баланс, чтобы привести их в нормативное состояние, — отметил председатель комитета Александр Бойченко.



Министр информационного развития и связи края Игорь Никитин представил информацию о развитии цифровой экономики. В Прикамье разработана соответствующая концепция, создан координационный совет при губернаторе. Выделены пять базовых направлений: развитие инфраструктуры, подготовка кадров, цифровая трансформация промышленности, цифровизация госуправления и умный город. К 2024 году в регионе доля цифровой экономики в ВРП должна будет увеличиться в два раза (до 5 %), также возрастет количество специалистов, занятых в этой отрасли, с нынешних 16 тыс. до 22 тыс. человек. Если говорить о развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, то развернута большая кампания по обеспечению социальных учреждений сотовой связью и широкополосным доступом к сети Интернет. Только в этом году высокоскоростной интернет придет в 97 медучреждений, 198 ФАПов, 257 школ, 46 организаций соцзащиты. Также интернет будет проведен в 55 населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек.



Кроме того, концепция развития цифровой экономики предполагает создание технопарков в сфере высоких технологий, цифровую автоматизацию процессов на производствах и создание единой платформы взаимодействия промышленных предприятий, включая ИКТ-сектор.



На заседании депутаты одобрили законопроект о внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях». Суть изменений заключается в том, что подрядные организации смогут проводить дорожные работы в ночное время, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на улицах днем. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания.