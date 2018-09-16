Пермский край впервые примет крупнейшие юношеские соревнования по хоккею

14:13 | 18.09.2018

В Москве состоялось общее собрание членов всероссийской общественной организации «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова», по итогам которого принято решение доверить Пермскому краю проведение финальных соревнований среди команд юношей среднего возраста (юноши 2006–2007 г. р.). Турнир пройдет в марте 2019 года на ледовых аренах Перми и Краснокамска. Предполагается, что участие в нем примут 64 команды и более 1200 игроков. Хоккейные соревнования такого масштаба наш регион примет впервые.



Кроме того, по итогам собрания президент общественной организации «Пермский краевой клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Чикунов был выбран в правление всероссийского клуба «Золотая шайба».



Отметим, Пермь регулярно принимает турниры мирового и федерального уровня. В июне на площадке СК им. Сухарева состоялся решающий стыковой матч за право участия в чемпионате мира по гандболу 2019 года между мужскими сборными России и Чехии. А в феврале на площадке УДС «Молот» прошли встречи по баскетболу между мужскими сборными России и Боснии и Герцеговины в квалификации Кубка мира и отборочный матч к чемпионату Европы — 2019 между женскими сборными России и Албании. А в начале октября на площадке УДС «Молот» состоится чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.