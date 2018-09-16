Пермские матросы-спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев

12:54 | 18.09.2018

На заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подведены итоги летнего сезона.



В этом году безопасный отдых пермяков на городских пляжах ежедневно обеспечивали 75 матросов-спасателей.



Директор Пермской городской службы спасения Владимир Касымов доложил, что в ходе оперативного дежурства на десяти спасательных постах матросы-спасатели предотвратили 1026 несчастных случаев на воде, в том числе выносили устные предупреждения и оказывали непосредственную помощь отдыхающим. Также спасатели во время дежурства 921 раз оказывали первую медицинскую помощь на пляжах, например при порезах или вывихах.



Как и в прошлые годы, погибших в зонах ответственности спасательных постов нет.



Напомним, что в Перми было организовано семь спасательных постов в пяти местах массового отдыха у воды:



- по линии улицы Кировоградской (между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков) в Кировском районе,

- на правом берегу возле Коммунального моста в Ленинском районе,

- Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе,

- район остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе,

- на левом берегу реки Сылвы в поселке Новые Ляды.



Кроме того, в этом году было организовано дежурство трех передвижных спасательных постов — два поста на реке Мулянке в Дзержинском районе и один пост в районе Речного вокзала в Ленинском районе.



Также был рассмотрен вопрос по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период.