Управление по вопросам миграции Пермского края информирует об изменениях в законодательстве

18:33 | 17.09.2018

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 257-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в части снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с учета по месту пребывания в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) вступил в силу 10 августа 2018 г.



Федеральным законом № 257-ФЗ дополнен перечень оснований для снятия иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания с учета по месту пребывания – убытие иностранного гражданина из места пребывания.



Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания в данном случае осуществляется органом миграционного учета после получения от принимающей стороны уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания. Принимающая сторона предоставляет в орган миграционного учета уведомление об убытии инициативно. Принимающей стороной указанное уведомление может быть подано как в отношении каждого иностранного гражданина в отдельности, так и в отношении нескольких иностранных граждан, подлежащих снятию с учета по месту пребывания.



В уведомлении об убытии иностранного гражданина принимающая сторона должна указать следующие сведения:



а) об иностранном гражданине, подлежащем снятию с учета:



дата убытия из места пребывания;



фамилия, имя, отчество;



дата и место рождения;



гражданство;



адрес места пребывания, указанный в уведомлении о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;



б) о физическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны:



фамилия, имя, отчество, телефон;



наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, срок действия.



в) в случае, если принимающей стороной является организация:



фамилия, имя, отчество представителя организации, телефон;



наименование организации;



наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность представителя организации, кем и когда выдан, срок действия.



Лицо, подающее уведомление об убытии, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.