Пермь: новости дня
15:51 | 17.09.2018
Подписан контракт на строительство школы в микрорайоне Любимов в Березниках
По словам губернатора, не все здесь идет «гладко», но вопрос находится на его личном контроле. «Да, есть проблемы и задержки, но в целом мы ситуацию переломили в прошлом году, и строительство идет. Стройка идет как по самим домам, так и по дорогам, и по социальной инфраструктуре, — прокомментировал организацию работы по строительству новых домов губернатор Максим Решетников. — Люди ждут и новые дома, и новый садик, школу, поэтому мы будем и дальше стимулировать подрядчиков, чтобы работы шли в графике. В целом получается современный район, планируем реализовать здесь проект «Умный квартал», который сделает дворы безопасными».
Также глава Прикамья отметил, что недавно на уровне федерации было принято решение о продолжении работы правительственной комиссии по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Верхнекамье до тех пор, пока все жители Березников не будут выселены из опасной зоны и переселены в новые дома. При этом предполагается, что комиссия в ближайшее время может провести выездное совещание в Березниках.
Сейчас в микрорайоне Любимов завершается строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время осуществляется монтаж вентилируемого фасада, выполняются внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Предполагается, что дети смогут прийти в новый детский сад уже зимой. Строительство детского сада полностью финансово обеспечено. На строительство было направлено 209,6 млн рублей.
В скором времени в Любимове начнется еще одна долгожданная стройка — новой школы. Она появится в квартале № 12 жилого комплекса. Контракт на строительство был заключен 13 сентября с ООО «ИнтерСтрой». По словам представителя подрядчика, в течение сентября компания планирует выйти на площадку и начать работы. Проектная мощность будущего учебного заведения — 1224 места. Школа будет построена по типовому проекту с учетом погодных и геологических условий микрорайона Любимов.
Также во время рабочей поездки глава Прикамья осмотрел построенное пожарное депо, которое в ближайшие дни уже будет введено в эксплуатацию. Здание в том числе включает диспетчерскую, комнату для хранения и обслуживания рукавов, учебный класс и помещение для мойки техники.
© «Вечерние Ведомости»
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