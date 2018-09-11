Житель Прикамья осужден за преступления в отношении жены

13:18 | 13.09.2018

В Кудымкарском районе вынесен приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина признан виновным в угрозе убийством, истязании и незаконном лишении свободы.



С января по март мужчина систематически избивал 28-летнюю жену, наносил ей удары по голове палкой и кастрюлей, прикладывал лезвие ножа к шее, угрожал убийством.



Во время очередной ссоры супруг в ограде дома надел потерпевшей на шею металлическую цепь, зафиксировал навесным замком, а другой конец цепи прикрепил к столбу. После этого вылил на голову жены ведро воды и до получаса удерживал ее при минусовой температуре. Затем завел женщину в дом, привязал ее на цепь к кровати и удерживал несколько минут. Все эти действия мужчина совершал, будучи пьяным.



Суд приговорил его к 4 годам в исправительной колонии строгого режима.