Пермский край направил «Цвет нации» на окружную «Зарницу Поволжья»

20:01 | 12.09.2018

12 сентября в Оренбурге в сквере у памятника Герою России Александру Прохоренко состоялось торжественное открытие шестого окружного финала юнармейской военно-патриотической игры «Зарница Поволжья-2018». Для участия в соревнованиях, которые будут проходить по 15 сентября на базе отдыха «Самородово», прибыли 200 юнармейцев в составе 14 команд регионов ПФО, победивших в областных, республиканских и краевых этапах соревнований.



Пермский край представляют победители краевой военно-патриотической игры «Зарница Прикамья-2018», команда военно-патриотического клуба «Цвет нации» из Чернушки.



Церемония открытия началась с торжественного вноса Государственного флага Российской Федерации, флага Оренбургской области и переходящего знамени «Зарницы Поволжья-2018».



От имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников и гостей окружного этапа юнармейской спортивной игры поприветствовал заместитель полпреда Игорь Паньшин.



«Участие в окружном финале – это показатель вашей готовности к выполнению самых сложных задач, высокой мотивации, неравнодушия, знаний и интеллекта. Надеюсь, что вы в полной мере сможете проявить их в ходе соревнований и конкурсов «Зарницы». Уверен, что воспоминания о проведенных на Оренбургской земле днях останутся с вами на всю жизнь, и многие из вас выберут профессию защитника Отечества. Желаю вам честной и яркой борьбы, стремления к победе, встретить новых друзей и получить яркие впечатления!» – говорится в приветствии полномочного представителя.



Волнующим моментом церемонии стала передача капсулы с землей, привезенной из Пальмиры на хранение в штаб регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Этот символический акт стал данью памяти о подвиге Героя России Александра Прохоренко и всех российских военнослужащих, участвовавших в операции по восстановлению мира в Сирии. Присутствующие почтили их минутой молчания, возложили цветы к памятнику Герою. Завершилась церемония торжественным маршем команд-участниц «Зарницы Поволжья-2018».



В первый день военно-спортивной игры юнармейцев ждала обширная соревновательная программа. В СКК «Олимпийский» и на стадионе «Оренбург» прошли соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу на 60 метров. На территории воинской части № 33860 прошли состязания по преодолению полосы препятствий, силовой гимнастике, метанию гранат и учебной стрельбе из автомата Калашникова.



Отрадно, что пермяки уже установили первый рекорд «Зарницы» - 15-летняя Валентина Ромахина 100 раз выполнила упражнение «Отжимание». Среди девушек это лучший результат за всю историю проведения окружной «Зарницы Поволжья».